Просунулися вперед і знищили чимало техніки ЗС РФ: ЗСУ заявили про успіхи на одному з напрямків
Українські захисники "відмінусували" в окупантів вертоліт Ка-52, систему "Солнцепек", 11 танків та ще багато різного виду техніки. Також на цій ділянці фронту ворог має численні втрати в живій силі.
Російським окупантам добряче дісталося на Таврійському напрямку. Внаслідок дій підрозділів ЗСУ окупанти позбулися там понад 80 одиниць техніки та кілька ротів солдатів. Про це повідомив бригадний генерал і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його словами, за минулу добу артилеристи та ракетники ЗСУ виконали майже 1800 вогневих завдань — спопелили чимало ворожої техніки та знищили живу силу ворога.
"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад 5 рот. Знищено та пошкоджено 88 одиниць військової техніки противника", — повідомив генерал.
В результаті влучної роботи українських захисників російські окупанти на таврійському напрямку втратили:.
- вертоліт Ка-52";
- 11 танків;
- 20 одиниць БМП;
- 2 БТР;
- 3 гаубиці 2А65 "Мста-С";
- гаубиця 2А65 "Мста-Б";
- БМ-21 "Град";
- РЕБ "Житель";
- 4 САУ "Акація";
- САУ "Гвоздика";
- система залпового вогню "Солнцепьок"
- БпЛА "Zala";
- БпЛА "Shahed-136";
- БпЛА "Орлан-10";
Також в окупантів стало на 5 складів з БК менше.
Нагадаємо, що бійці 59-ї бригади Збройних сил України викрали найкращий російський танк Т-90. Вони обійшли всі розтяжки та виявили посеред вулиці танк без екіпажу — спочатку хотіли спалити, але потім вирішили, що він ще послужить на користь ЗСУ.
Раніше повідомлялося. що бійці Сил оборони вибили ЗС РФ з кількох позицій у районі Новодонецького та Урожайного на Запоріжжі, але ворог поки що контролює обидва населені пункти.