Детонували не одну годину: під Генічеськом на Херсонщині горіли великі склади ЗС РФ (відео)

Рано-вранці 18 червня у смт Рикове Херсонської області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах заявили про влучання по складах із боєприпасами РФ. У ЗМІ писали, що детонація відбувалася не одну годину.

У неділю, 18 червня, приблизно о 4-й ранку на складі боєприпасів у тимчасово окупованому смт Рикове (до 2016 року населений пункт називався Партизани) Генічеського району Херсонської області пролунала серія вибухів.

Рано-вранці 18 червня, у смт Рикове Генічеського району Херсонської області пролунали потужні вибухи Фото: Скриншот

Одним із відео поділився командувач Повітряних сил України Микола Олещук, зазначивши "хорошу роботу хлопців". У ЗМІ пишуть, що "приліт" був по великому складу ЗС РФ і детонація відбувалася не одну годину.

Наприклад, видання РІА Мелітополь написало, що у населеному пункті, розташованому за 80 км від тимчасово окупованого Мелітополя, стався вибух на елеваторі, який російські військові перетворили на склад БК.

Пізніше речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив факт знищення складу боєприпасів російських окупантів у смт Рикове. За його словами, командувач Повітряних сил України вже подякував "хлопцям за хорошу роботу".

"Ви бачили спалювання складів боєприпасів. Менше боєприпасів – більше вогню", — сказав Ігнат.

У неділю, 18 червня, приблизно о 4 ранку на складі боєприпасів у тимчасово окупованому смт Рикове (до 2016 року місто називалося Партизани) Генічеського району Херсонської області пролунала серія вибухів Фото: Скриншот

Раніше в соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що Росія розмістила комплекс "Бал" у Криму. Береговий комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 помітили на під'їзді до Севастополя.

Згідно з зведенням Генштабу ЗСУ від 17 червня, ЗС РФ наступали на п'яти напрямках, але безуспішно. У відомстві стверджували, що росіяни намагалися просунутися на Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.