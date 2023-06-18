ЗСУ просунулися під Авдіївкою: українські військові подолали більше кілометра, — МВА

За останні 2 тижні українська армія змогла прорвати оборону окупантів на окремій ділянці фронту на Донеччині та має успіхи на північ від Авдіївки, заявив голова міської військової адміністрації.

За останні два тижні ЗСУ просунулося більше, ніж на кілометр на Авдіївському напрямку на Донеччині. Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

За його словами, українська армія має певні успіхи на північ від Авдіївки.

"Поки що це не видно на карті DeepState, але за останні два тижні трохи більше кілометра наші просунулися вперед", — розповів Барабаш.

У вечірньому зведенні від 17 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Авдіївському та ще чотирьох напрямках ЗС РФ намагалися наступати, але їхні атаки були відбиті українськими військами.

Нагадуємо, що під Генічеськом на окупованій території Херсонщини горіли великі склади ЗС РФ. Вибух стався вранці у неділю, 18 червня. Факт знищення російського великого складу із боєприпасами підтвердили у Повітряних силах України.

Нагадуємо, що, як свідчать супутникові знімки, російські війська готуються до наступу ЗСУ на Крим. Більшість фортифікаційних споруд окупанти звели після втечі з Херсона. У північній частині Криму окопи з'являються у населених пунктах.

Також нагадуємо, що українські військові показали, як виглядає звільнене село Новодарівка у Запорізькій області. Росіяни замінували підходи до раніше окупованого села, але ЗСУ змогли прорватися та вибити супротивника.