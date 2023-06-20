Бійці ЗСУ вперше показали, як данські САУ Caesar завдають удари на фронті (відео)

Українська армія отримала всі куплені Данією САУ Caesar у Франції. Вони мають більший боєкомплект, якщо порівняти їх з тими, що вже є в ЗСУ.

В мережі опублікували відео, як українські артилеристи завдають удари по ворожих цілях з САУ Caesar. Їх передала Данія. Про це повідомляють соцмережі, передає Фокус.

На кадрах видно, як бійці ЗСУ атакують ворожі позиції з далекобійної самохідної артустановки Caesar 8х8. Данія замовляла у французького виробника Nexter виготовлення 19 САУ Caesar, проте всі їх вирішили передати Україні в межах військової допомоги. На заміну замовлених машин Данія придбає ізраїльські розробки САУ ATMOS та РСЗВ PULS.

При цьому данські САУ відрізняються від тих, які раніше Франція передавала у ЗСУ. Данські машини виготовлені на базі чеського шасі Tatra 815-7 з колісною формулою 8х8. Кабіна вантажівки має часткове бронювання, а двигун має потужність 410 кінських сил. Дизельний рушій також чеського виробництва. Кількість екіпажу зменшена до 3 бійців, а боєкомплект навпаки збільшили на 12 снарядів — до 30 боєприпасів.

Нагадаємо, 28 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив постачання Україні САУ Caesar від Данії.

4 квітня, українські військові завершили навчання на САУ Caesar у Данії. У Копенгагені заявили, що це була значна пожертва, але вони розуміють важливість допомоги ЗСУ.