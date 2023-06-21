"Вони чекали, коли я помру": захисники "Азовсталі" розповіли про умови у російському полоні

Як розповідають українські полонені, тортури та побиття є стандартними діями з боку росіян.

Старшого сержанта Максима Кушніра, який захищав "Азовсталь" у Маріуполі, було поранено снайпером ЗС РФ і потрапило в російський полон. Потім його обміняли, він зміг повернутися на підконтрольну Україні територію та розповісти журналістам про пережите. Про це пише The New York Times.

За його словами, росіяни в перші дні полону не хотіли його лікувати. У нього була зламана щелепа та гангрена.

"Перші три-чотири дні вони нічого не робили. Вони чекали, поки я помру", — сказав Кушнір.

За словами Кушніра, українські полонені завжди повертаються додому худими та бородатими, а росіяни з українського полону додому їдуть відгодовані та поголені.

"Порівняно з нами вони виглядають добре", — зазначив український військовий.

Наприкінці червня 2022 року сержанта Кушніра та інших поранених із "Азовсталі" завантажили в автобуси та повезли на передову для обміну. Повернувшись додому, він переніс кілька операцій і кілька місяців навчався знову говорити тренуючи рубцеву тканину в задній частині горла.

Як розповіла Олександра Романцова із Центру громадянських свобод, погане ставлення до військовополонених – класичні дії з боку росіян.

32-річний доктор Юрик Мкртчян, який також потрапив у полон у Маріуполі, а потім звільнений з обміну, розповів, що його, як і раніше, турбує стан поранених, у тому числі людей з ампутованими кінцівками.

"Це були просто хлопчики, які захищали нашу лікарню. Більшість із них досі перебувають у полоні, і я не бачу цього виправдання чи пояснення. Вони вже інваліди, вони не можуть воювати, немає причин тримати їх у в'язниці", — сказав він. .

Доктор Мкртчян описав, як новоприбулим доводилося пробігати крізь лад тюремних наглядачів, які били їх палицями — ритуал дідівщини, відомий як "прийом". Він згадав, як утік, опустивши голову, крізь потік ударів і побачив на землі товариша за ув'язненням. За його словами, солдат був мертвий.

45-річний Максим Колесников розповів, що його катували струмом та били. Побиття тривали щодня протягом місяця. За його словами, охоронці використовували гумові кийки, пластикові труби, дерев'яні лінійки та мотузки з вузлами або просто штовхали в'язнів.

Нагадаємо, що росіяни розповіли журналістам, як потрапили в полон під час контрнаступу ЗСУ. Повідомляється, що у Краматорську серед полонених знаходилися як професійні російські військові, так і найманці, мобілізовані, а також ув'язнені російських в'язниць.

Крім того, український солдат розповів, як відбувається контрнаступ ЗСУ. За словами сержанта 68-ї бригади ЗСУ, він хоче взяти участь у параді перемоги. На його думку, Україна вже виграє війну.