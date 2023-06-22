У мережі показали роботу рідкісної САУ Zuzana 2 на передовій (відео)

Вісім таких одиниць техніки Україна отримали від Словаччини. Її максимальна дальність ураження — 40 кілометрів.

Словацька самохідна артилерійська установка (САУ) Zuzana 2 калібру 155 мм відпрацювала по позиціях російських окупантів. Відповідне відео 22 червня у соцмережах опублікував журналіст Юрій Бутусов.

"Ще в січні 2023 року міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україні восьмої установки. Паралельно Німеччина оголосила, що за співпраці з Данією та Норвегією передасть Україні ще 16 САУ Zuzana 2", — зазначив він.

Бутусов наголосив, що Zuzana 2 — доволі рідкісна техніка на озброєнні Збройних сил України.

Як писав Фокус, Zuzana 2 Howitzer — це модернізована версія попередньої Zuzana. Установка може стріляти на максимальну дальність до 40 кілометрів, а башта її гаубиці здатна повертатися на 360 градусів. Ця техніка вимагає трьох бійців екіпажу та дозволяє вести вогонь в режимі MRSI, тобто у ворожу ціль можуть влучити одночасно декілька снарядів.

Нагадаємо, у травні минулого року голова Міноборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що країна передасть ЗСУ вісім САУ Zuzana 2. Українські воїни пройшли підготовку для опанування цих установок.

У серпні 2022 року Ярослав Надь підтвердив надання Україні перших чотирьох артустановок Zuzana 2. Він заявив, що "Словаччина допомагає захистити безневинні українські життя".