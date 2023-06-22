Боротьба з партизанами: Росія перекидає спецназ ГРУ до кордону з Україною, — ЦНС

За інформацією підпілля, дії російської влади підігрівають протистояння між ССО і ГРУ на тлі розподілу силового контролю та їхнього впливу в прикордонних регіонах РФ.

Влада РФ змушена активізувати контрпартизанські заходи у зв'язку з посиленням внутрішнього партизанського руху на території Брянської та Курської областей. Про це в четвер, 22 червня повідомляє пресслужба Центру національного опору.

Для цієї мети 50 військовослужбовців спецпідрозділу головного управління генерального штабу збройних сил РФ (відоме за старою назвою — ГРУ) перекинули до смт Тьоткіно Курської області та до селища Суземка Брянської області.

"Водночас посилилася конфронтація між російським ССО і ГРУ через розподіл впливу", — зазначають у Центрі національного опору.

Партизанський рух усередині Росії

Нагадаємо, 22 травня 2023 року РДК і легіон "Свобода Росії" здійснили рейд у Бєлгородську область. Вони заявили, що мають намір звільнити Росію від путінського диктату і зробити Бєлгородщину демілітаризованою зоною.

Пізніше, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов зазначив, що події в Бєлгородській області стали найбільшим збройним опором режиму Путіна в Росії.

У перших числах червня бійці легіону "Свобода Росії" опублікували кадри нанесення удару по місцю зосередження російської армії в районі Шебекіно, Бєлгородської області.

Станом на 9 червня Фокус описав ситуацію в Бєлгородській області, де вже сформувалася так звана "сіра зона" під контролем російських добровольчих формувань.