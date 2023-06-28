Не кидайте Буркіна-Фасо. Як Захід може допомогти в боротьбі з джихадистами та бідністю

Буркіна-Фасо — це стрижень західної частини Африки. Держава, яка потерпає від атак джихадистів і бідності, а через це шукає захисту в Китаї, РФ та Ірані. Сполученим Штатам і Заходу не варто кидати справи в такій важливій країні на призволяще.

Буркіна-Фасо — бідна колишня французька колонія в самому серці Західної Африки, яка не має виходу до моря, — помирає. Вона має справу з одним або навіть двома повстаннями джихадистів, які охопили більшу частину сільської місцевості, призводячи до жахливого насильства і втечі населення. Її уряд, слабкий від самого початку, але ще більш дестабілізований двома послідовними військовими переворотами, практично нездатний вирішити геркулесові завдання, які стоять перед ним. Сили безпеки країни також не мають достатніх розмірів, ресурсів і погано оснащені для подолання внутрішньої кризи такого масштабу. Як правило, вони діють проти спільнот, які, на їхню думку, підтримують повстанців. Через зрозумілу нерішучість Вашингтона щодо країни, яку він вважав не надто важливою і яка має жалюгідні показники в царині прав людини, допомога США навіть до переворотів завжди була замалою. Тепер її призупинено. По суті, політика США зараз полягає в тому, щоб кинути все на самоплив.

Фокус переклав статтю Майкла Шуркіна про те, що відбувається в африканській країні та чому не можна все кидати на самоплив.

З точки зору холоднокровної реальної політики крах однієї із західноафриканських країн може здатися несуттєвим. Але це не так. Приблизно 22 мільйони жителів Буркіна-Фасо важливі самі собою. Ба більше, загибель країни ставить під серйозну загрозу її південних сусідів — Бенін, Кот-д'Івуар, Гану і Того. На них і раніше нападали джихадисти, які використовують Буркіна-Фасо як прихисток. Як наслідок зростає ймовірність джихадистських заколотів у цих країнах. Тим часом насильство в Буркіна-Фасо витіснятиме дедалі більше і більше людей до сусідніх країн і збільшуватиме потік біженців у Європу. Поки що Сполучені Штати і вся міжнародна спільнота, схоже, зосереджені на спробах зміцнити сусідів Буркіна-Фасо в надії пом'якшити загрози від її занепаду. Але це навряд чи спрацює.

Перед обличчям цієї загрози політикам слід відкинути своє небажання працювати з військовим урядом Буркіна-Фасо і надавати підтримку як йому, так і його службам безпеки, якими б одіозними вони не були. Буркіна-Фасо є стрижнем регіону. Логіка економії сили говорить на користь того, щоб допомагати їй, а не зосереджуватися на так званих "прибережних державах" на півдні.

Держава, що не відбулася

Буркіна-Фасо не завжди була в такому жалюгідному стані. У 2014 році тут виник великонадійний демократичний низовий рух, який повалив диктатора Блеза Компаоре і поклав початок новій ері конституційного і демократичного правління. Епоха Компаоре, що тривала з 1987 по 2014 рік, залишала бажати кращого, але, принаймні, в країні не було повстанських рухів і тероризму. Не те щоб Компаоре заслуговував на похвалу. Дійсно, можна стверджувати, що саме недостатня увага Компаоре до розбудови та управління державою призвела до того, що його країна стала такою нестабільною. У 2016 році іскри джихадистського тероризму перекинулися із сусіднього Малі та підпалили країну. Давні економічні, етнічні, політичні та соціальні розбіжності на слаборозвиненій периферії країни виявилися ідеальним ґрунтом для джихадистських повстань, очолюваних філіями "Аль-Каїди" та "Ісламської держави". Наразі насильством охоплена більша частина країни. Понад 2 мільйони з 22 мільйонів жителів Буркіна-Фасо стали вимушеними переселенцями. Крім того, політичний тиск, викликаний насильством, провалив демократичний експеримент у країні. У січні 2022 року полковник армії Поль-Анрі Сандаого Даміба скинув демократично обраного президента країни Роша Марка Крістіана Каборе, якого критикували за очевидну нездатність ефективно реагувати на повстанські рухи, які розросталися. Потім, у жовтні 2022 року, капітан армії Ібрагім Траоре скинув Дамібу, що знову ж таки було спричинено, принаймні частково, розчаруванням у тому, як чинний президент справлявся із загрозою безпеці.

Наразі насильством охоплена більша частина країни. Понад 2 мільйони з 22 мільйонів жителів Буркіна-Фасо стали вимушеними переселенцями

Відносини між керівництвом Буркіна-Фасо та Францією також погіршилися. Кульмінацією цього стало рішення в січні 2023 року видворити з країни французький контртерористичний спецназ "Сабр" чисельністю приблизно 600 осіб, що базувався в столиці країни, Уагадугу, від моменту свого створення 2009 року. "Сабр", орієнтований на регіональний рівень, працював у тісній співпраці з американськими силами спеціального призначення, з якими обмінювався розвідувальною інформацією. Саме "Сабр" у 2017 році прийшов на допомогу американським "зеленим беретам", які потрапили в засідку в Тонга-Тонга, Нігер. Відсторонення французів від влади відбило зростання популістської політики в регіоні, коли багато хто почав вважати, що Франція якимось чином винна в нещастях країни, можливо, навіть озброюючи джихадистів. Якщо Даміба чинив опір закликам припинити французьку військову допомогу, то Траоре, якщо навіть він насправді не поділяє поширених теорій змови щодо французької допомоги, не може дозволити собі ігнорувати народні настрої. Виживання його режиму залежить від його здатності продемонструвати, що він робить конкретні кроки щодо врегулювання безпекової ситуації, водночас звертаючись до буркінійського націоналізму, який має сильний антифранцузький компонент, щоб досягти солідарності перед обличчям джихадистів. Що б не говорили про Траоре, ще один переворот майже напевно ослабить країну.

Нерiшучiсть США

До першого перевороту 2022 року Сполучені Штати надавали певну допомогу в галузі безпеки, а також звичайну гуманітарну допомогу та допомогу з метою розвитку. Допомога у галузі безпеки переважно складалася з постійних програм, спрямованих на підвищення якості іноземних армій, таких як програма міжнародної військової освіти і підготовки, а також програм, розроблених після 11 вересня 2001 року, які наразі здійснює Африканське командування США, включно з участю в щорічних навчаннях Flintlock, у яких беруть участь представники понад десятка африканських країн з метою підвищення їх оперативного потенціалу. Водночас уряд США працював із конкретними підрозділами Буркіна-Фасо, щоб прищепити їм навички боротьби з тероризмом і створити в Уагадугу групу швидкого реагування.

Сполучені Штати могли і, ймовірно, мали б зробити більше, розширивши свої зусилля і забезпечивши більш комплексне навчання та оснащення сил безпеки Буркіна-Фасо. Однак зацікавленість у цьому наштовхувалася на певні перешкоди. Мабуть, найсерйознішою з них була реальна відсутність інтересу до країни та не найкраще застосування ідеї "економії сил", яку американські політики зазвичай розуміють так: нічого не робити, доки не настане реальна криза (коли зазвичай вже надто пізно). Це актуально для багатьох місць по всьому світу, але більшою мірою для Африки, оскільки політикам важко зрозуміти, як африканські конфлікти впливають на національні інтереси США і заслуговують на будь-яке місце в їхньому списку пріоритетів. Африка завжди залишалася далеко позаду Європи, Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу з погляду стратегічного мислення та інвестицій США. Крім того, якщо Сполучені Штати і приділяли увагу боротьбі з тероризмом у цьому регіоні Африки, то у формі сприяння французьким контртерористичним операціям, які, зі свого боку, були зосереджені на Малі та Нігері.

Ще однією важливою причиною американської нерішучості є не найкращі практики служб безпеки Буркіна-Фасо щодо прав людини, як зазначалося в доповіді Держдепартаменту від 2022 року. Є обґрунтований страх стати співучасником зловживань проти цивільного населення з боку цих служб. Дійсно, протягом усього цього періоду, з 2016 року до теперішнього часу, служби безпеки Буркіна-Фасо, перевантажені та такі, що часто не справляються зі своїми обов'язками, нерідко виступали проти етнічних фулані, пов'язаних, на їхню думку, з джихадистами, що призвело до численних масових убивств і порушень прав людини.

Політикам важко зрозуміти, як африканські конфлікти впливають на національні інтереси США і заслуговують на будь-яке місце в їхньому списку пріоритетів. Африка завжди залишалася далеко позаду Європи

Документально підтверджено, що зловживання служб безпеки сприяли радикалізації. Наприклад, у квітні цього року буркінійські війська імовірно стратили щонайменше 156 жителів села Карма. Більшість жертв були фулані. Також до порушень прав людини причетні воєнізовані формування, відомі як "Добровольці за захист вітчизни". Каборе закликав до створення цих сил наприкінці 2019 року, а Національні збори Буркіна-Фасо офіційно заснували їх у січні 2020 року. Буркінійські офіцери, з якими я розмовляв, чітко дають зрозуміти, що, з їхнього погляду, занепокоєння правами людини недоречне з огляду на серйозність ситуації. Що стосується добровольчих сил, то, на їхню думку, це цілком законний інструмент, створений легітимно обраним урядом. Не дивно, що вони також відкидають звинувачення щодо певних етнічних спільнот.

Після першого перевороту в країні в січні 2022 року Сполучені Штати призупинили надання допомоги в галузі безпеки відповідно до так званого Розділу 7008. Станом на грудень 2022 року Конгрес надав президенту можливість скасувати дію Розділу 7008. Однак питання про скасування для Буркіна-Фасо не обговорювалося, почасти через переконаність у тому, що Розділ 7008 важливий для стримування майбутніх переворотів. Відтоді підтримка США, крім розвитку та гуманітарної допомоги, зводилася лише до горезвісних думок і молитов. Заклик до громадян взяти до рук зброю для боротьби з джихадистами приваблює буркінійських націоналістів, а також забезпечує потенційно важливе кадрове поповнення для служб безпеки країни. Уряд Буркіна-Фасо розглядає добровольчі сили як основу своєї безпекової стратегії — без допоміжних підрозділів збройні сили Буркіна-Фасо, що налічують майже 12 тисяч осіб разом із Національною жандармерією, занадто малі для успішної боротьби з повстанцями. Однак Сполучені Штати, поряд із французьким урядом, відмовляються мати справу із "Добровольцями за захист вітчизни". Окрім Розділу 7008, Вашингтон і Париж із підозрою ставляться до воєнізованих формувань, які часто функціонують як групи самосуду або рушійні сили міжетнічного насильства. Тим часом Уагадугу звернувся до інших міжнародних партнерів, зокрема, закупив у Туреччині кілька безпілотників TB-2 Bayraktar. Відеозаписи ударів TB-2 тепер часто з'являються в прорежимних соціальних мережах.

Чутки про те, що Буркіна-Фасо запросила в країну групу "Вагнер", стали звичайним явищем. Хоча досі вони виявлялися неправдивими, офіційні особи Буркіна-Фасо зустрічалися з росіянами, а також заявляли про свою підтримку проросійських настроїв малійської військової хунти

Чутки про те, що Буркіна-Фасо запросила в країну групу "Вагнер", стали звичайним явищем. Хоча досі вони виявлялися неправдивими, офіційні особи Буркіна-Фасо зустрічалися з росіянами, а також заявляли про свою підтримку проросійських настроїв малійської військової хунти. На початку травня Траоре проголосив Росію "стратегічним союзником". Сьогодні посилення російської допомоги у сфері безпеки, з "Вагнером" чи без нього, не стало б несподіванкою. Як пояснили мені буркінійські офіцери, "наші західні партнери кажуть, що хочуть допомогти, але не роблять цього; у нас не залишається вибору, окрім як шукати інші країни, щоб отримати необхідну допомогу".

30 травня прем'єр-міністр Буркіна-Фасо Аполлінер Жоакімсон К'єлем де Тамбела у своєму зверненні до Національних зборів поскаржився, що західні партнери країни відмовляються продавати їй зброю. У такому разі, запитав він, "яка цінність дружби", якщо "так звані друзі" залишаються байдужими у важку для країни хвилину? Зокрема, він вказав на величезну військову допомогу, яку Захід надає Україні, зазначивши, що західних партнерів влаштовує агонія Буркіна-Фасо. Тому, підсумував він, Буркіна-Фасо шукає інших партнерів, включно з Росією, а також Китаєм, Іраном, Туреччиною, Північною Кореєю і Венесуелою.

Тамбела не помиляється: Вашингтон, схоже, задоволений тим, що Буркіна-Фасо дихає на ладан. Тим часом Сполучені Штати діють, нехай поки що і в невеликих масштабах, щоб зміцнити потенціал так званих "прибережних" держав на південь від Буркіна-Фасо: Беніну, Кот-д'Івуару, Гани і Того. Через події в Буркіна-Фасо всі ці держави зараз потерпають від джихадистського насильства. Звичайно, що гірше йтимуть справи в Буркіна-Фасо — а вони погіршуватимуться — то вищим буде ризик для цих країн, і тим складніше буде знизити цей ризик. Хоча було б абсурдно говорити про ефект доміно — метастази видаються більш підходящою аналогією, – реальність така, що занепад Буркіна-Фасо завдасть серйозної шкоди її сусідам.

Дилеми політики

Чому в інтересах Вашингтона втручатися в ситуацію, і що може зробити підтримка США? На регіональному рівні занепад Буркіна-Фасо матиме значні негативні наслідки для її сусідів — Беніну, Кот-д'Івуару, Гани і Того, не кажучи вже про Нігер і Нігерію. Уже зараз ми бачимо, як Буркіна-Фасо стає прихистком для джихадистів, які вчиняють напади в Беніні та Того. Що гіршою буде ситуація в Буркіна-Фасо, то гіршими будуть наслідки для її сусідів, як через транскордонний характер джихадизму, так і через переміщення населення, що постраждало від насильства, що посилить тягар сусідів. Ці сусіди важливіші для інтересів США, ніж сама Буркіна-Фасо, через їхнє більш чисельне населення та економіку, а також через широкі інвестиційні можливості, які вони представляють. Інакше кажучи, якщо Вашингтон не хоче діяти в інтересах Буркіна-Фасо, то є ще більше причин зробити це в інтересах Беніну, Кот-д'Івуару, Гани та Нігерії.

Не можна ігнорувати і геополітику: поворот Малі та потенційний поворот Буркіна-Фасо до Росії і підвищене захоплення регіону Китаєм являють собою чисті втрати для Вашингтона. Чи так важливо, якщо Росія "захопить" Буркіна-Фасо? Можливо, не дуже, але це означає зростання міжнародної підтримки Росії, а також ще один невеличкий спосіб для Росії обійти санкції та отримати дохід, не кажучи вже про те, щоб тицьнути пальцем в око Франції і, можливо, навіть посилити міграцію. Ба більше, зростання впливу Росії в кількох країнах заохочує інші держави наслідувати приклад Малі. Росія сьогодні відіграє дедалі важливішу роль у свідомості багатьох жителів Західної Африки, які вбачають у ній надійну альтернативу західним країнам, що їх вони вважають неоколоніалістськими та корисливими. Антизахідна, зокрема антифранцузька, та проросійська позиція стає дедалі помітнішою рисою африканського популізму. Звісно, регіональні уряди мають бути вільними у виборі свого політичного курсу. Дійсно, партнерство з Китаєм цілком може принести реальні, нехай і неоднозначні, вигоди. Але немає особливих підстав вважати так само щодо партнерства з Росією і особливо з "Вагнером".

Антизахідна, зокрема антифранцузька, і проросійська позиція стає дедалі помітнішою рисою африканського популізму Фото: Скрін відео

Буркіна-Фасо є стрижнем регіону через свою географію. Сполучені Штати й інші західні країни повинні розглядати допомогу в її виживанні як більш економічний спосіб допомогти регіону, ніж необхідність підтримувати її численних сусідів. Це може означати лише прийняття ризику, пов'язаного з більшою, а не меншою участю.

Вашингтон може допомогти Буркіна-Фасо впоратися з кризою, приструнивши "Добровольців за захист вітчизни" і домігшись, щоб вони приносили більше користі, ніж шкоди. Тупі інструменти Буркіна-Фасо можна відточити і зробити більш точними. Концепцію захисту цивільного населення в межах операцій, орієнтованих на населення, виявилося важко просувати, особливо в умовах, коли сили безпеки Буркіна-Фасо зазнають дедалі більшого тиску, щоб продемонструвати прогрес у боротьбі з повстанцями перед дедалі більш стривоженою громадськістю. Крім того, Вашингтон може допомогти Уагадугу налагодити взаємодію з місцевими громадами, яких спокушають джихадистські рухи. Значною мірою саме це є метою низки програм, підтримуваних Сполученими Штатами й іншими країнами "прибережних" держав. Допомога буркінійському уряду в подоланні нищівної гуманітарної кризи, спричиненої 2 мільйонами переміщених осіб, які, крім усього іншого, не можуть більше обробляти свої поля, відіграла б величезну роль.

Про автора

Майкл Шуркін — гостьовий старший науковий співробітник Атлантичної ради і директор глобальних програм у 14 North Strategies. Він був старшим політологом у корпорації RAND, а також працював політичним аналітиком у ЦРУ. Має ступінь доктора сучасної європейської історії Єльського університету.