Не підтримуємо нічию сторону: США скасували санкції проти "золотого бізнесу" Пригожина, — WSJ

За інформацією джерел видання, Вашингтон не визначився з позицією "підтримки" будь-якої сторони внутрішнього конфлікту в Росії.

Нові санкції США проти найманців ПВК "Вагнер" у зв'язку з "золотим бізнесом в Африці" буде відкладено через небажання Штатів підтримувати будь-чию позицію у збройному конфлікті всередині РФ. Про це в суботу, 24 червня, повідомляє видання WSJ, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

За інформацією журналістів, США мають намір відкласти нові санкції щодо російського військового угруповання найманців ПВК "Вагнер" після того, як його засновник і лідер підняв заколот проти Кремля, повідомили джерела видання (видання зазначає, що інформатори побоювалися, що відтермінування рішення може ненавмисно допомогти президенту РФ Володимирові Путіну — ред.).

"Вашингтон не хоче, щоб це виглядало так, ніби він стає на чийсь бік", — цитує видання слова зі свого джерела.

Також журналісти зазначають, що Державний департамент США планував наступного вівторка, 27 липня, оголосити про нові призначення щодо "золотого бізнесу" пригожинського "Вагнера" в Африці, зокрема щодо видобутку корисних копалин, створених групою зазначених вище бойовиків у Центральноафриканській Республіці.

"Золотий бізнес" глави ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, у лютневій статті Фокуса було описано, що компанія Пригожина M Invest отримала дозвіл на видобуток корисних копалин, зокрема золота, у Судані.

Заколот голови ПВК "Вагнер"

У ніч на 23 червня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що відправляє 25 тисяч своїх найманців проти військового керівництва РФ. 24 червня, після того, як бойовики Пригожина заполонили своїми бойовиками деякі з російських областей (Ростов і Воронезька область) і анонсували похід на Москву, ватажок ПВК "Вагнер" повідомив, що так званий заколот скасовується.

За повідомленням росЗМІ, Пригожину запропонували відмовитися від ідеї йти на Москву, а у відповідь запропонували гарантії безпеки ПВК "Вагнер".