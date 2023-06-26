"Продовжує рухатися": Блінкен висловився про спробу військового перевороту в РФ

Держсекретар США вважає, що невдалий військовий заколот Євгена Пригожина призвів до появи "дуже серйозних тріщин". На його думку, це не останній акт.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що військовий заколот Євгена Пригожина може бути не останнім подібним інцидентом на території Російської Федерації. Про це він сказав в ефірі телеканалу АВС 25 червня.

"Це все ще рухома картина, і я сумніваюся, що ми бачили останній акт, і я також не хочу робити припущення, тому що це те, що продовжує рухатися", — заявив чиновник.

На думку Блінкена, внаслідок спроби військового перевороту Євгена Пригожина з'явилися "дуже серйозні тріщини". Він зазначив, що це, ймовірно, не був фінальний акт.

Держсекретар США також вказав на те, що виявлена роз'єднаність російського суспільства може ускладнити ведення агресивної війни проти України. Водночас він висловив занепокоєння нестабільністю в такій великій країні як Росія.

За словами Блінкена, під час згаданих подій представники адміністрації Джо Байдена зв'язалися з російськими колегами з метою забезпечити безпеку громадян США у РФ. При цьому сам президент США не зв'язувався з Володимиром Путіним.

Як зазначає держсекретар, усе, чому намагався запобігти Путін, було прискорено, а становище президента РФ у світі різко впало. Чиновник також підкреслив, що США, як і раніше, зосереджені на допомозі Україні.

Нагадаємо, що, на думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, події на території Російської Федерації ще раз доводять правильність рішення не вести переговори з Кремлем.

Зі свого боку британський генерал лорд Річард Даннат заявив, що керівник ПВК "Вагнер" може очолити атаку на Київ з території Білорусі. Він зазначив, що сам факт переміщення "кухаря Путіна" до Білорусі викликає серйозну заклопотаність.

Водночас командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що найманці з ПВК "Вагнер", найімовірніше, не намагатимуться здійснити напад на Україну з території Білорусі.