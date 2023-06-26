Російські поточні втрати у 8 разів вищі, ніж у ЗСУ, – Міноборони
За даними Ганни Маляр, російські війська намагались просуватись на 5 напрямках, а ЗСУ наступають на півдні та сході України.
За підсумками останніх 7 днів загальні втрати російської армії у порівнянні з українськими були в у вісім разів вище. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграм-каналі.
Українська армія проводить активні наступальні та оборонні дії на сході та півдні країни. Всюди є тактичні успіхи. Ганна Маляр зазначила, що російські окупаційні війська чинять потужний опір, проте несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.
Також у Міноборони повідомили про виконанні завдання авіації, артилерії та ракетних військ за минулий тиждень:
- знищено 17 ЗРК;
- уражено 11 пунктів управління, що значно знизило можливості ЗС РФ до ураження української авіації та БПЛА;
- уразили 7 складів боєприпасів;
- завдано 110 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.
Де просуваються ЗСУ?
Ганна Маляр зазначила, що з початку наступальних дій на півдні ЗСУ звільнили 130 кв. км з них за минулий тиждень 17 кв. км. На Таврійському напрямку українські ракетні війська та артилерія виконали майже 9000 вогневих завдань. За словами заступниці міністра, активність бойових дій наочно показує, з якими труднощами стикаються українські військові. За кожен метр території доводиться битися.
На сході України Сили оборони вели наступальні й оборонні дії. Зокрема окупанти атакували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. За тиждень було 250 бойових зіткнень. Проте ЗСУ начали контрнаступальні дії в районах:
- Оріхово-Василівки;
- Бахмута;
- Богданівки;
- Ягідне;
- Кліщіївки;
- Курдюмівки.
На кожному з цих напрямів захисники просунулись на 1-2 км.
Нагадаємо, 26 червня у британській розвідці заявили, що Україна отримала імпульс у штурмових діях під Бахмутом.
25 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рік стане переломним завдяки наступу ЗСУ.