"Доля ядерного арсеналу на волосині": Пригожин може повернутися зі стратегічною зброєю, — ЛСР

За словами командира легіону "Свобода Росії", ситуація з бунтом Пригожина довела, що для повалення "режиму Путіна" не потрібні мільйони солдатів. Президент РФ не має авторитету в силових структурах, а бійці "Ахмат" — не більше, ніж медійний проєкт.

Військовий бунт лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина засвідчив, що президент Росії Володимир Путін не контролює ситуацію всередині країни, а фактична влада перебуває в руках "ватажків бандформувань". Про це 26 червня заявив командир легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" в офіційному Telegram-каналі легіону.

"Бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина проти режиму маніяка Путіна показав: його Росія мало чим відрізняється від бананової республіки. Інститути — неспроможні, президент — не контролює ситуацію, а фактична влада — в руках ватажків бандформувань", — зазначив командир.

Він зазначив, що зробив низку висновків із подій, важливих як для Росії, так і для всього світу.

Перше — хаос у РФ паралізував країну менш ніж за добу. Цього дня російська армія і силові структури де-факто перестали існувати як єдиний організм і не чинили жодного опору.

"Влада Путіна і доля ядерного арсеналу висіли на волосині. Пригожин відступив, але є ймовірність, що ядерна зброя потрапила в його руки. Ситуація може повторитися в будь-який момент. Тоді всі договори й угоди про нерозповсюдження ядерної зброї втратять сенс, а загроза її застосування — стане абсолютно реальною", — заявив "Цезар".

По-друге, на думку командира ЛСР, у військовій справі важлива не кількість, а вміння. Він переконаний, що для повалення "режиму Путіна" не потрібні мільйони солдатів і сотні тисяч танків.

"Цілком достатньо пари десятків тисяч добре навчених і мотивованих бійців. Як показав вояж Пригожина, у самій Росії немає й натяку на систему безпеки, а її силові органи здатні тільки розганяти демонстрації. Всемогутній майор Смирнов — просто герой з анекдотів, на кшталт Вовочки, Чапаєва або поручика Ржевського", — зазначає військовий.

За його словами, Ростов-на-Дону взяли під контроль кілька тисяч бійців, а де в цей момент були представники таких силових відомств, як ФСБ, поліція, Росгвардія і гарнізонна служба, невідомо.

"Цезар" вважає, що лідер Кремля не просто божевільний, але ще й недієздатний, оскільки доручив питання з регулюванням конфлікту лідеру Білорусі Олександру Лукашенко, який виявився більш "ефективним".

"Фактично, саме Лукашенко врятував Путіна, і допоміг йому втриматися при владі", — зазначає він.

Також боєць легіону "Свобода Росії" переконаний, що Путін втратив підтримку й авторитет серед представників силових структур, а такі військові формування, як бійці лідера Чечні Рамзана Кадирова, є не реальною силою, а медійним проєктом.

"Поки Лукашенко не домовився з Пригожиним, Кадиров наполегливо мовчав, а його хвалений "Ахмат" доклав усіх зусиль, щоб запізнитися в Ростов-на-Дону. Навіщо вступати в бій із ПВК Пригожина, коли для звіту в центр достатньо просто познімати ролики про озброєних бороданів на брудних машинах?", — підкреслив "Цезар".

Також він зазначив, що легіон "зробив важливі висновки і продовжує готувати звільнення Росії".

Бунт Пригожина проти дій ЗС РФ

23 червня ватажок найманців з ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що планує усунути військове керівництво РФ, після чого військове угруповання ПВК "Вагнер" у ніч на 24 червня захопило Ростов та контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа і заявило про свій намір — йти на Москву. Російські військові не чинили опору.

24 червня лідер РФ Володимир Путін виступив з екстреною заявою у зв'язку з ситуацією навколо ПВК "Вагнер". Він назвав дії Пригожина зрадою батьківщини у воєнний час.

25 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що кримінальну справу стосовно Євгена Пригожина буде припинено, після чого він "піде в Білорусь". За його словами, щодо найманців ПВК "Вагнер" не буде переслідувань.