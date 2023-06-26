"Наші герої": Зеленський відвідав бійців угруповання військ "Хортиця" (відео)

Президент України подякував військовим за службу і вручив їм нагороди, зазначивши, що Україна пишається кожним своїм захисником.

Президент Володимир Зеленський відвідав військовослужбовців Збройних сил України оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі президента 26 червня.

"Сьогодні маю честь бути поруч із нашими героями — підрозділами Збройних сил України оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", — йдеться в публікації.

Володимир Зеленський подякував українським захисникам і вручив їм державні нагороди. Президент також побажав бійцям здоров'я та перемоги, зазначивши, що наша країна пишається кожним із них.

"Ви круті, міцні, наші справжні українці", — сказав Володимир Зеленський.

У рамках свого візиту президент також зустрівся з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським.

Нагадаємо, що 25 червня Володимир Зеленський показав свою колекцію шевронів від українських захисників. За словами президента, іноді його син Кирило буває в робочому кабінеті, де його цікавить дошка з шевронами.

Ми також писали про те, що 25 червня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Глави держав обговорили бойові дії та процеси, які відбуваються в Росії.

Раніше, 22 червня Володимир Зеленський дав оцінку літньому контрнаступу ЗСУ. Президент сказав, що оцінює контрнаступальні дії позитивно. За його словами, ситуація ускладнена тим, що значна територія України замінована росіянами.