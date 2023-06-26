"Президенти домовилися": ЗМІ з'ясували, що отримав Лукашенко після заколоту Пригожина

Посол Білорусі в РФ Дмитро Крутой заявив, що його країна отримуватиме російський газ за найнижчою ціною у світі. Таке розпорядження дав особисто Володимир Путін.

Білорусь отримуватиме від Російської Федерації газ за найнижчою ціною у світі для третіх країн до 2031 року. Про це сказав білоруський посол у Росії Дмитро Крутой в інтерв'ю російському виданню "РИА Новости" 26 червня.

Як зазначає дипломат, рішення про встановлення мінімальної ціни на газ для Білорусі в межах довгострокового контракту з "Газпромом" ухвалив особисто президент Росії Володимир Путін.

"У частині ціноутворення президенти домовилися продовжити формулу, яка діяла останні три роки, на наступний трирічний період — до 2026 року", — додав посол.

Дмитро Крутой також згадав про намір створити об'єднаний ринок газу РФ та Білорусі. За його словами, до грудня Путін і Лукашенко мають бути проінформовані про методику, яка дасть змогу зблизити формули розрахунків цін на газ з урахуванням різниці в структурах економіки двох країн.

Зазначимо, що заява Крутого прозвучала незабаром після завершення військового заколоту ПВК "Вагнер" в РФ, який було врегульовано за посередництва Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, що 25 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що кримінальну справу стосовно Євгена Пригожина буде припинено, після чого він "піде в Білорусь". Він також заявив, що стосовно найманців ПВК "Вагнер" не буде переслідувань.

Ми також писали про те, що 26 червня Євген Пригожин був помічений у Мінську. У соцмережах стверджують, що засновник ПВК "Вагнер" зупинився в одному зі столичних готелів після переговорів з Олександром Лукашенком.

Ще ми повідомляли, що в Білорусі розпочали будівництво табору, в якому найближчим часом планують розмістити щонайменше 8 тисяч бійців ПВК "Вагнер". За інформацією журналістів, розташований він буде всього за 200 кілометрів від України.