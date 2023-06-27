Українська САУ "Богдана" засвітилась на озброєні бригади імені Івана Богуна (фото)

Самохідна артустановка має натівській 155-мм калібр. Раніше головнокомандувач Валерій Залужний казав, що "Богдана" зіграла вагому роль під час звільнення острова Зміїний.

Українська 155-мм самохідна артустановка "Богдана" знаходиться на озброєнні 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Про це повідомляє пресслужба військових.

В українській армії є два типи САУ "Богдана", які відрізняються між собою шасі й технічними оновленнями. У Defense Express звертають увагу, що військові показали саме версію артустановки на шасі КрАЗ. Відомо, що вона виготовлена ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте не виключено, що це вже серійний зразок оновленої "Богдани". На початку року міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що в Україні почнеться серійне виробництво "Богдани".

Різниця між зразками ще й в тому, що шасі від, ймовірно, компанії "Української бронетехніки" має щонайменше іншу конфігурацію кабіни. Нещодавно її показали під час випробувань й стрільби американським високоточним боєприпасом Excalibur.

Маса оновленої САУ "Богдана" має складати 28 тонн з боєкомплектом до 20 снарядів. Екіпаж складатиметься з 5 бійців, а наводитись на ціль установка буде автоматично через комп'ютеризовану систему наведення та супроводження цілі.

Нагадаємо, 4 травня в мережі показали, який вигляд має виробництво САУ "Богдана" на новому шасі.

22 лютого на виставці озброєнь показали оновлену САУ "Богдана".