Майже у півтора рази: Росія посилила обстріли України за останній тиждень (інфографіка)

У Міноборони України стверджують, що за останній тиждень росіяни почали активніше використовувати ракети та дрони-камікадзе.

28 червня у "Мілітарі Медіа Центрі" при Міністерстві оборони України заявили про зростання кількості ракет та ударних дронів, якими Росія обстрілює українську територію. Зокрема, кількість ракет зросла у 1,6 разів, ідеться у повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці Facebook центру.

Фахівці медійного центру підрахували кількість ракет різних типів і кількість дронів-камікадзе, якими РФ била по Україні. Після цього порівняли два періоди — останній тиждень та попередній.

Статистика ракет:

з 14 по 20 червня 2023 року — 45 шт.;

з 21 по 27 червня 2023 року — 74 шт.

Тобто ракет стало більше у 1,6 разів.

Статистика дронів-камікадзе:

з 14 по 20 червня 2023 року — 44 шт.;

з 21 по 27 червня 2023 року — 61 шт.

Тобто дронів-камікадзе стало більше у 1,4 рази.

На інфографіці, яку створили у медіацентрі Міноборони, наочно видно, наскільки суттєво змінилась кількість снарядів, випущених Росією.

Кількість ракетних ударів та атак дронами протягом двох періодів: 14-20.06.23 та 21-26.06.23 (дані Міноборони України)

На завершення медійники наголосили: заборонено публікувати у соцмережах будь-яку інформацію про роботу українського ППО.

Зазначимо, представники Повітряних сил ЗСУ регулярно звітують про кількість ракет та дронів, випущених армією Росії, та про успіхи українського ППО. Наприклад, 16 червня противник випустив 7 снарядів різних типів — усі були знищені.

Саме 16 червня до Києва завітав президент ПАР Сиріл Рамафоса: спершу його речник заявив, що у столиці було все спокійно, але потім визнав — атака була, від неї ховались в укритті.

23 червня армія РФ атакувала аеродром у Хмельницькій області. Було випущено 13 ракет — усі збили, при чому більшість — у небі над Хмельниччиною.