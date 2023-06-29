"Якщо РФ підірве ЗАЕС": "Енергоатом" моделює атаку і проводить масштабні навчання (відео)

Журналіст показав, як рятувальники проводять знезараження. Підготовка відбувається на території Запоріжжя та Запорізького району.

Україна проводить масштабні навчання для того, щоб підготуватися до можливої атаки російських військ на Запорізьку АЕС. Журналіст ABC News Патрік Рівел показав кадри, на яких відпрацьовують заходи, які можуть знадобитися в разі чергового теракту ЗС РФ. Пост опубліковано у Twitter.

"Знімаю українських рятувальників, які практикують, як діяти, якщо Росія тут підірве атомну станцію. На відео співробітники [ДСНС] знезаражують від радіації когось", — йдеться в публікації.

Підготовка до атаки на Запорізьку АЕС

Спецнавчання на випадок аварії на ЗАЕС

29 липня в Запоріжжі розпочалися спеціальні навчання на випадок аварії на Запорізькій АЕС. За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, у командно-штабних навчаннях будуть залучені органи управління та сили цивільної оборони Запорізької області.

Підготовку проводять на території Запоріжжя та Запорізького району. У зв'язку з цим можливі тимчасові обмеження руху на низці ділянок. Малашко також зазначив, що зараз ситуація під контролем і радіаційної загрози немає. Місцевих жителів просять не панікувати.

Нагадаємо, що у РФ є інструмент ядерного шантажу. Голова МЗС України Дмитро Кулеба радить не звертати увагу на пропаганду РФ. За його словами, кілька тижнів тому Москва підірвала дамбу Каховської ГЕС, що вивело воєнні злочини ЗС РФ на новий рівень.

Також повідомлялося про те, які області України будуть у небезпеці в разі підриву ЗАЕС.