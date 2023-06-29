ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні: Буданов оцінив результат заколоту в РФ

Глава української розвідки зазначив, що з усіх підрозділів Росії ПВК "Вагнер" показала найвищу ефективність. За його словами, "вагнерівці" вміли досягати успіху за будь-яку ціну.

Російська приватна військова компанія "Вагнер" більше не братиме участі в бойових діях на території України. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в коментарі виданню "Українська правда" 29 червня.

Як зазначає глава української розвідки, спроба Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у РФ скомпрометувала російське керівництво. За його словами, міф про непохитність режиму країни-агресора було розвінчано.

Кирило Буданов також вказав на те, що внаслідок проваленого повстання ПВК "Вагнер" військово-космічні сили Росії зазнали втрат. Крім того, за словами начальника ГУР, збройне формування Євгена Пригожина більше не воюватиме в Україні.

"ПВК "Вагнер" більше не братиме участі в бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який умів домагатися успіху за будь-яку ціну", — заявив Кирило Буданов.

Нагадаємо, що 29 червня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за те, що він не зміг закінчити військовий заколот у РФ, що призвело до практично повної ліквідації його бізнесу.

Ми також повідомляли, що за даними Financial Times від 29 червня, генерала російської армії Сергія Суровікіна затримали, оскільки Кремль розправляється з прихильниками Євгена Пригожина, який влаштував минулого тижня військовий заколот у РФ.

Раніше, 27 червня, ми писали, що за інформацією саудівського телеканалу, військова поліція Російської Федерації, яка належить до Міністерства оборони РФ, затримала чотирьох командирів ПВК "Вагнер" у Сирії.