Нічна атака дронами і С-300: Повітряні сили ЗСУ збили 10 "шахедів" (фото)

Пуск іранських безпілотників здійснювався з узбережжя Азовського моря. Цілями ЗС РФ, за даними командування, були військові та інфраструктурні об'єкти.

Російські окупанти в ніч на 30 червня атакували Україну з південно-східного напрямку ракетами і дронами-камікадзе іранського виробництва. Сили ППО збили 10 безпілотників. Про це в п'ятницю, 30 червня, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Ворог завдавав ударів 13 дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько — Охтарськ) і 4 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300", — вказано в повідомленні.

За інформацією Повітряних сил, засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України було знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131".

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Також відомство Сил оборони повідомляє, що армія РФ атакувала військові та інфраструктурні об'єкти в Запорізькій області.

"Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня, Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Донецькій області двома ракетами. Одна з ракет влучила в заклад харчування в центрі Краматорська, другий удар припав на село Біленьке.

Також нагадаємо, 29 червня російські окупанти завдали удару по місцевому "Пункту незламності" в Херсоні, куди люди приходили за отриманням гуманітарної допомоги. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє людей були госпіталізовані з пораненнями середньої тяжкості.