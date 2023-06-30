Замах на Путіна: російські спецслужби завадили змовникам підірвати мости, — СМИ

Джерело одного з російських пабліків розповіло, що сталось під час руху кортежа Путіна по Москві. Підозрювали замах, тому водолази обшукували дно Москви-ріки.

Автори інтернет-проєкту про злочини російських чиновників розповіли про низку подій, які сталась у Москві під час руху кортежу Путіна. Зокрема, працівники Федеральної служби охорони (ФСО) врятували очільника Кремля від замаху — нібито мала вибухнути міна, яку заклали на дні Москви-ріки. Про ситуацію, яка склалась у столиці РФ, ідеться у статті британського таблоїду Daily Express.

Журналісти зацікавились подіями, описаними в Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ". Неназвані джерела у правоохоронних органах розповіли, що ФСО отримала інформацію: під одним з мостів через річку вибухне міна якраз тоді, коли через міст їхав би кортеж Путіна. При цьому міну закладуть у потрібне місце за допомогою баржі.

Подія сталась 29 червня 2023 року. Близько 8-ої ранку ФСО отримала "сигнал", що біля одного з мостів помітили підозріле судно, яке нібито займалось якимись ремонтними роботами. Силовики прибули на місце подій і заявили, що судно потрібно перемістити. Причина — рух путінського кортежу.

Після цього події активізувались:

водолази перевірили дно річки;

фсошники перевірили документи у всіх людей, які перебували на баржі;

спецпризначенці зажадали побачити папери, в яких ідеться про необхідність проведення ремонту.

Не ясно, які висновки зробила ФСО. Однак у дописі вказано, що з усіма, хто був на баржі, досі працюють "спеціальні органи".

Громадяни записали кілька відео, на яких видно, як біля берега стоїть баржа, а навколо — близько п'яти невеликих катерів.

Вказано, що події відбувались у районі Центру міжнародної торгівлі (ЦМТ). Місцевість — у Пресненському районі у центрі Москви, за 3 км від резиденції Путіна у Кремлі.

Центр міжнародної торгівлі у Москві

Москва-ріка протікає досить покрученим руслом з північного заходу на південний схід, розтинаючи столицю РФ майже навпіл. Через неї перекинуто 35 мостів — невідомо, по якому з них міг рухатись кортеж Путіна. А загальна кількість мостів у Москві — 400 шт.

Москва-ріка - як протікає через Москву

Втім, якщо наблизити карту місцевості біля ЦМТ, можна нарахувати близько восьми мостів. Інцидент з баржою та підкладанням міни міг бути біля одного з них.

Мости через Москву-ріку у районі МЦТ

Нагадуємо, інцидент з мостом відбувся на третій день після придушення заколоту Пригожина: 26 червня очільник "вагнерівців" прийняв умови перемовників, тимчасом як напередодні — 24-25 червня — підійшов впритул до Москви.

Водночас саме 29 червня Путін відвідав Дербент у Дагестані. При цьому він підійшов впритул до пересічних громадян і навіть робив з ними селфі.