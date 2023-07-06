"Поступово знижується": Буданов розповів, чи є загроза катастрофи на ЗАЕС

За словами глави військової розвідки, загроза теракту на захопленій станції в Енергодарі з боку окупантів потроху сходить нанівець.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза російського теракту на захопленій Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) в окупованому Енергодарі зменшується. Про це він розповів в інтерв'ю британській газеті The Times, опублікованому 5 липня.

Водночас Буданов відмовився розголошувати причини зниження загрози російської диверсії на ЗАЕС. Він також зазначив, що Україна вживає різних заходів, як публічних, так і прихованих, у цій сфері.

На думку глави розвідки, загроза техногенної катастрофи з боку загарбників знижується.

"Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово зменшується", — підкреслив Буданов.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

4 липня повідомлялося, що РФ підготувала провокацію з вибухами на ЗАЕС, щоб звинуватити Україну. За даними ЗСУ, на покрівлі 3 та 4 енергоблоків, можливо, розмістили вибухові пристрої.

Крім того, 4 липня в російських Telegram-каналах почали писати про підготовку теракту на ЗАЕС у ніч на 5 липня. Пропагандисти переконують, що Україна може використовувати високоточні ракети великої дальності й БПЛА для атаки на Запорізьку атомну електростанцію.

На тлі повідомлень росЗМІ українське Міністерство охорони здоров'я опублікувало інструкцію про те, як зібрати тривожний набір для евакуації в разі виникнення радіаційної аварії та підриву Запорізької АЕС.

Також 4 липня представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, що заяви російських пропагандистів, пов'язані із ситуацією на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), є частиною ІПСО.

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі Фокусу розповів, що Кремль виробив три сценарії щодо ЗАЕС, і один із них — військовий, розрахований на те, що радіоактивне забруднення місцевості зупинить наступ ЗСУ.