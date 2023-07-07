Росіянин приїхав з Європи, щоб воювати за Україну: РДК втратив бійця на Запоріжжі (фото)

Як з'ясувалось, боєць «Балтика» воював на боці Києва менш ніж пів року. Він мав певні переконання, за які готовий був віддати життя і воювати проти своїх одноплемінників.

У "Російському добровольчому корпусі" (РДК) повідомили про загибель проукраїнськи налаштованого росіянина з позивним "Балтика". Доброволець приїхав з Європи, щоб воювати проти ЗС РФ. Він та ще шестеро побратимів брали участь у наступальних діях ЗСУ на Запоріжжі. Про бій на південному відтинку фронту ідеться у Telegram-каналі РДК.

У повідомленні вказано, що бійці взяли участь у штурму позиції ЗС РФ на Запорізькому напрямку. Під час штурму доброволець з Європи "Балтика" (або "Балт") загинув. Шестеро інших бійців отримали поранення різного ступеню важкості.

"Балтика" воював на боці України всього чотири місяці — приїхав з Європи у березні 2023 року. Мета — боротьба проти режиму в Кремлі. При цьому, зазначають його побратими, він відчував себе росіянином і не збирався від цього відмовлятись.

Ім'я полеглого не називають, щоб не зашкодити його рідним. Дають мінімум деталей — лише повідомляють, що він мав сім'ю, але відмовився від неї, щоб боротись за свою мету.

"Справжній воїн, лицар-штурмовик, він не знав страху та сумнівів і завжди був готовий першим йти у бій", — вказано у короткій епітафії на честь "Балтики".

Боєць "Балтика" з "Російського добровольчого корпусу"

Зазначимо, "Російський добровольчий корпус" — група російських добровольців, які приїхали з Європи та інших країн, щоб воювати проти Путіна на боці ЗСУ. Весною 2023 року вони здійснили рейд у Брянську область Росії. Під час березневого рейду в Сушани вдалось підірвати російську вантажівку та ранити шістьох військових ЗС РФ. У квітні вони здійснили вилазку у село Сучовськ.

Також РДК разом з легіоном "Свобода Росії" здійснили рейд до Бєлгородської області. При цьому вони проникли на російську територію у районі Грайворона. Хоч російська влада і запевняла, що не бачить небезпеки, але саме тоді було вивезено ядерні заряди зі сховища "Бєлгород-22".

Нагадуємо, 4 липня очільник РДК Денис Нікітін дав інтерв'ю агентству Bild. Під час розмови з журналістом він прокоментував заколот Євгена Пригожина та анонсував, що у липні відбудеться "дещо велике".

На початку червня після того, як РДК та ЛСР вийшли з Бєлгородської області, експерт пояснив, чому просування вглиб Росії не сталось. На думку експерта, причина — відсутність достатньої кількості техніки та бійців.