День народження Залужного: найкращі меми про головнокомандувача ЗСУ (фото)
Українці не раз захоплювалися професіоналізмом генерала Валерія Залужного, а також висміювали фейки росіян про нього. Фокус зібрав найкращі фотожаби про головнокомандувача ЗСУ.
У суботу, 8 липня, Валерій Залужний відзначає свій 50-й день народження. Українці в мережі публікують меми з українським генералом, якого вже встигли прозвати "залізним".
Наприклад, українці висміяли росіян, які купили автомобіль Lada за фінансову компенсацію від РФ. Батько загиблого в Україні російського окупанта вирішив витратити гроші від держави на нову машину. Уперше чоловік проїхався на ній на цвинтарі, де був похований його син.
Також українці зробили варіант популярного мема "Are you winning son?" з головнокомандувачем ЗСУ та Гетьманом Богданом Хмельницьким.
Також у червні 2023 року Залужного помітили зі значком із зображенням Грогу — персонажа серіалу "Мандалорець" зі всесвіту "Зоряних воєн". Його також називають Бейбі-Йода.
Звичайно ж, українці не залишили це без уваги, а тому в мережі з'явилися нові меми з українським генералом.
Також у травні 2023 року росіяни почали говорити про зникнення Валерія Залужного. Росіяни запустили фейк про головнокомандувача в пік напруги в охопленому важкими боями Бахмуті, його нібито поранили 8 травня. Однак сам генерал потім вийшов на зв'язок, щоб довести, що з ним усе гаразд.
Українці й цього разу вирішили висміяти російські фейки.
У мережі також висміяли главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який влаштував військовий заколот у Росії 24 червня. Користувачі вирішили уявити ситуацію, в якій глава російських найманців просить у Залужного боєприпаси для боротьби з президентом РФ Володимиром Путіним. Зазначимо, що мем із Пригожиним і боєприпасами з'явився після публікації глави ПВК "Вагнер" відео, у якому він критикує військове керівництво Росії.
Крім того, у мережі також висміюють великі втрати російських окупантів в Україні. Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ станом на 8 липня 2023 року росіяни втратили на війні вже 233 тисячі 440 осіб.
Нагадаємо, що Фокус зібрав найцікавіші факти про Валерія Залужного. Він став Головнокомандувачем ЗСУ ще 2021 року, але більшість українців дізналася про нього лише 2022-го після початку повномасштабного вторгнення РФ. Під командуванням Залужного українські війська змогли зруйнувати міф про непереможність російської армії, досягнувши успіху на полі бою.