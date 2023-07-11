Найбільший план оборони і прапор із Бахмута: підсумки першого дня саміту НАТО у Вільнюсі

Представники 31 країни НАТО підписали декларацію, в якій зазначили, що майбутнє України — в НАТО. Однак, за словами президента Чехії Петра Павела, у деяких країн все ще є питання.

11 липня в перший день саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський виступив на центральній площі литовської столиці і заявив, що Україна відстоює свободу всієї Європи. На зустрічі представники 31 країни підписали декларацію, у якій ідеться про те, що майбутнє України — у НАТО, і також погодили наймасштабніший план оборони з часів Холодної війни. Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг написав у Twitter.

"Союзники ухвалювали ключові рішення у найважливіші моменти для нашої безпеки. Ми погодили пакет допомоги для зміцнення України та чіткий план на шляху до НАТО. Ми також погодили наші наймасштабніші плани оборони з часів Холодної війни, що підкріплено твердим зобов'язанням інвестувати більше коштів в оборону", — зазначив він.

Водночас Столтенберг ухилився від прямої відповіді на запитання, чи отримає Україна запрошення вступити до Альянсу.

"Майбутнє України — в НАТО": підсумкова декларація

Інші представники країн НАТО підтвердили, що підтримують прагнення України приєднатися до Альянсу.

На саміті в Литві політики з 31 країни підписали підсумкову декларацію, в якій ідеться про те, що "майбутнє України — в НАТО".

Саміт у Вільнюсі Фото: Twitter

Зазначається, що Україна зможе отримати запрошення до НАТО за згодою з боку союзників і виконання умов.

Представники Альянсу також у сильних виразах засудили кричущі порушення Росією міжнародного права, Статуту ООН, зобов'язань і принципів ОБСЄ.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконних і нелегітимних анексій з боку РФ, зокрема Криму", — наголошується в заяві.

Зі свого боку, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Київ не чекав конкретних запрошень від НАТО, оскільки робляться тільки перші кроки. За його словами, жодна інша країна не готова відповісти на виклики безпеки так, як це робить Україна. НАТО, зі свого боку, пропонує довгострокову програму і відмову від ПДЧ.

Прапор із Бахмута на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський продемонстрував у Вільнюсі прапор українських захисників, привезений з-під Бахмута, який він назвав однією з визначальних битв за свободу в Європі.

За його словами, завдяки зусиллям ЗСУ більше не буде розділів Польщі, принижень загарбниками Угорщини, або ворожих танків у Празі.

У литовській столиці Зеленський говорив про безпечний ЄС разом з Україною. Він подякував за прихисток переселенців і допомогу в зміцненні обороноздатності, а також запрошення до складу НАТО з боку литовського керівництва.

Неформальна вечеря з лідерами НАТО

Під час першого дня саміту НАТО у Вільнюсі також відбулася неформальна вечеря. Володимира Зеленського та першу леді України Олену Зеленську зустрічали президент Литви Ґітанас Науседа і його дружина Діана.

Володимир Зеленський на саміті НАТО

У деяких союзників є питання до України

Президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю журналістам сказав, що його країна і більшість союзників виступають за вступ України до НАТО щойно завершиться війна.

"Однак деякі союзники все ж ставлять запитання", — зазначив він.

Іран

Союзники по НАТО також висловили занепокоєння зловмисними діями Ірану і закликали припинити постачання БПЛА в РФ, які застосовуються в Україні.

Підтримка Іраном агресивної війни РФ проти України позначається на євроатлантичній безпеці.

"Ми закликаємо Іран припинити свою військову підтримку Росії, зокрема передачу безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які використовувалися для атак по критично важливій інфраструктурі, що призвело до численних жертв серед цивільного населення", — заявили представники НАТО.

Нагадаємо, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко перерахував країни, які можуть стати гарантами безпеки для України, серед них: Польща та Велика Британія.

Також повідомлялося, що НАТО планує розгорнути на кордоні РФ і Білорусі близько 300 тисяч військовослужбовців.