"Зазіхання на безпеку Росії": Пєсков прокоментував надання гарантій безпеки для України

У Кремлі заявили, що негативно ставляться до такого рішення країн "Великої сімки" і вважають його надзвичайно помилковим і потенційно дуже небезпечним.

Намір країн "Великої сімки" (G7) надати гарантії безпеки Україні помилково та небезпечно. Про це заявив у бесіді з журналістами у середу, 12 липня, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть "РИА Новости".

За його словами, такими діями країни співдружності посягають на безпеку Росії.

"Тема вступу України до НАТО — ми дуже негативно ставимося до цього, і ця тема безпосередньо корелює із заявою про те, що країни "сімки" сьогодні нададуть гарантії безпеки і озвучать цей факт щодо України. Ми вважаємо це надзвичайно помилковим і потенційно дуже небезпечним. Надання гарантій безпеки Україні є помилковим, це зазіхання на безпеку Росії", — сказав представник Кремля.

12 липня повідомлялося, що країни G7 збираються узгодити загальні принципи гарантій безпеки для України. До декларації увійде зміцнення військової могутності України та надсилання повідомлення Росії.

Нагадаємо, що президент Сербії Александр Вучич 12 липня прокоментував рішення, які ухвалили на саміті НАТО щодо України. За його словами, відсутнiсть конкретики стосовно майбутнього України в Альянсі не є вельми показовими, а для Києва почали готувати "великі подарунки".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський озвучив 3 питання, які важливі для України на самміті у Вільнюсі. йдеться про нові пакети військової допомоги для підтримки ЗСУ, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.