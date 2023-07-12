Трагедія на Рівненщині: через детонацію вибухового пристрою загинуло двоє військових, — ДБР

За словами представниці відомства, всього постраждали шестеро військових. Деталі інциденту вона розповісти не може, тому що йдеться про "питання безпеки".

Неподалік від Рівного стався вибух, від якого постраждали шестеро військовослужбовців. З них двоє — загинуло. Про подію розповіло видання "Суспільне.Новини".

Про деталі події розповіла Катерина Герасімук, речниця Територіального управління ДБР у Хмельницькій області. За словами речниці, вибух стався біля села Заболоття Вараського району Рівненської області.

Причина вибуху — детонація снаряда, стверджує Герасімук. Двоє людей загинуло, четверо — у лікарні з пораненнями різного ступеню складності.

Правоохоронці почали досудове розслідування: "Слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту, проводяться невідкладні слідчі дії", — заявила речниця.

Наразі припускають, що ідеться про правопорушення за ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу — порушення правил поводження зі зброєю, що стало причиною загибелі людей.

Інших подробиць події речниця не повідомила: пояснила, що це робиться "з міркувань безпеки".

Зазначимо, село Заболоття розташоване біля північно-західної межі Рівненської області. За кілометр від населеного пункту — Рівненська АЕС.

Село Заболоття - за кілька кілометрів від Рівненської АЕС

Що ж до правопорушення, про яке згадала речниця Герасімук, то винуватця можуть покарати тюремним ув'язненням на термін від 3 до 15 років.

Нагадуємо, вдень 12 липня у Запоріжжі біля одного з міських парків пролунав вибух, внаслідок якого постраждало шестеро осіб. ЗМІ повідомили, що серед постраждалих — діти віком від 1 до 17 років.

Між тим кілька днів тому стався інцидент у Києві: повідомили про вибухи у Шевченківському районному суді. Пізніше стало відомо, що винуватець події — Ігор Гуменюк. Чоловік прибув на судове розслідування у справі теракту під Верховною Радою, який стався у 2015 році.