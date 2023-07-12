Бійці 92 бригади збили російський безпілотник "Орлан" (відео)

Бригада, яка звільняла Харківщину восени 2022 року, знову відзначилася успіхами на фронті.

Бійці зенітного підрозділу 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили безпілотник "Орлан". Про це 12 липня повідомили у Facebook підрозділу.

Спочатку захисники вирішили, що ракета пройшла повз й не влучила. Згодом бійці зафіксували, що дрон вдалося ліквідувати.

"Той випадок, коли ти думаєш, що удача сьогодні не на твоєму боці, але… з другої спроби все ж вдалося: картина домальована!" – йдеться у дописі.

92 бригада ЗСУ у війні з Росією

Бригада Збройних сил України створена у 2000 році на базі 6-ї дивізії Національної гвардії України. У 2011 році відбулося скорочення штат і планували ліквідувати до 2015 року.

З початком російсько-української війни 2014 року незначні сили бригади перебували у Харківській області. Згодом підрозділ вирушив на Донеччину. З 2022 року з'єднання брала участь у відбитті російського повномасштабного вторгнення на Харківському напрямку, а також у контрнаступі восени 2022 року.

Бригаду назвали на честь Івана Сірка — кошового отамана Запорізької Січі у XVII столітті.

Нагадаємо, 9 червня британські ЗРК Stormer знищили цілі російських військ. Українські військові декілька місяців опановували британські зенітно-ракетні комплекси. Тепер вони допомагають знищувати ворожі цілі.

Наприкінці травня 93 бригада "Холодний Яр" працює в районі Бахмута. "Холодноярці" ліквідували два БПЛА, які дозволяли російським загарбникам проводити розвідку на відстані 20 км. Обидва БПЛА літакового типу дозволяли російським загарбникам проводити розвідку на відстані 20 км. Така робота цих технічних засобів надавала можливість артилерії здійснювати корегування.