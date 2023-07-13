Україна отримала "чіткий сигнал": у Зеленського оцінили перспективи членства в НАТО

Радник глави Офісу президента заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі приніс Україні "максимально оптимістичні результати".

Україні було надіслано "чіткий сигнал" щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вільнюсі. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 12 липня.

"Є конкретна умова для того, щоб членство України було максимально швидким... це перемога у війні. Досить чітка, конкретна умова, єдина умова, яка реально існує", — заявив чиновник.

Як зазначає радник глави ОП, інші умови приєднання нашої країни до Альянсу є "умовними".

Михайло Подоляк вважає, що перемога над російськими окупантами дасть змогу Україні стати невід'ємною частиною не тільки НАТО, а й нової системи безпеки глобального типу. За його словами, основи нової системи закладаються вже сьогодні.

Чиновник підкреслив, що в рамках саміту було проговорено конкретні механізми постачання Києву зброї. Крім того, результатом засідання стало скасування ПДЧ, а також політична інтеграція України в НАТО.

"Я взагалі парадоксально дивлюся на підсумки саміту у Вільнюсі. Я вважаю — максимально оптимістичні результати", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що 12 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що курс на вступ до НАТО взято, але сам вступ до Альянсу стане можливим лише після закінчення розв'язаної Росією війни.

За даними Bloomberg, Володимиру Зеленському сказали "охолонути" перед зустріччю з лідерами країн НАТО у Вільнюсі та подивитися на новий пакет військової допомоги. За словами журналістів, український лідер розлютився перед зустріччю з лідерами країн НАТО.

При цьому Володимир Зеленський позитивно схарактеризував зустріч з американським лідером Джо Байденом. Український політик назвав зустріч дуже гарною та сильною. Захід тривав довше, ніж планувалося.