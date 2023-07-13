Є всі можливості: пілоти України розпочнуть навчання на F-16 у Румунії у серпні, - ЗМІ

Згідно з інформацією від неназваних джерел, Румунія майже готова прийняти на навчання українських пілотів. Лишилось лише отримати симулятори, а літаки та інструктори вже готові.

Українські пілоти вже у серпні почнуть навчання на літаках F-16 на військові базі в Румунії. Для цього у країни є всі можливості: симулятори польоту (на підході), ескадрилья бойових бомбардувальників F-16 і достатня кількість інструкторів. Про деталі навчання пілотів Повітряних сили ЗСУ повідомило агентство CNN.

Для навчання пілотів виділили спеціальну базу, розповіли агентству анонімні джерела. На авіабазі готують все необхідне: зокрема, підготували запит на отримання певної кількості симуляторів Lockheed Martin.

Крім того, для отримання практичних навичок збирається певна кількість літаків. В Румунії станом на зараз є 16 бомбардувальників F-16. З Норвегії надійдуть ще 32. У статті вказано, коли саме надійдуть додаткові норвезькі літаки — лише до кінця 2024 року.

Також в Румунії готові до праці десять інструкторів, які мають досвід польотів на F-16 — налітали не менше 2 тис. годин. Вказується, що під час тренувань, за потреби, одночасно у повітря можуть піднятись "три-чотири ескадрильї" (ескадрильях — це близько 15 літаків).

Джерела CNN пояснили, що Румунія наразі ще формує програму навчання, тісно співпрацюючи з країнами-партнерами по НАТО.

Тривалість навчання ще не визначена, але посилаються на тривалість, яку озвучив міністр оборони України Олексій Резніков — шість місяців. Зазначається, що члени Альянсу нададуть додаткову кількість інструкторів, щоб навчання пілотів відбувалось інтенсивніше.

Видання нагадує, що навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ стало можливим після укладання меморандуму про співпрацю під час саміту НАТО у Вільнюсі. На угоді поставили підписи Україна та ще 11 країн: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

На якій авіабазі в Румунії можуть навчати пілотів

Зазначимо, у матеріал CNN не вказаною на якій саме авіабазі навчатимуть українських пілотів.

У мережі можна відшукати інформацію про те, що в Румунії 5 військових авіабаз, на яких розмішено різні види бойових літаків. Однак бомбардувальники F-16 базуються лише на одній з них — на 86-ій авіабазі — тобто на військовому аеродромі "Борча" 53-ої винищувальної ескадрильї.

Військовий аеродром "Борча" розташований на сході Румунії. До Чорного моря — 80 км, до кордону з Україною — 117 км (в районі Ізмаїлу).

Де розташована авіабаза "Борча" в Румунії

Чим особливий бомбардувальник F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon — літак четвертого покоління, який здійснив перший політ у 1976 році в США. Літак здатен розвивати швидкість до 1900 км/год і пролітати більш як 4 тис. км. Озброєння — різні види крилатих та авіаційних ракет. Кількість підвісів — 13.

Нагадуємо, оновлення української авіації — один з пунктів програми, про яку повідомив Єнс Столтенберг, генсек НАТО, під час саміту у Вільнюсі. Генсек в одному зі своїх виступів зазначив, що Україну чекають в Альянсі, але поки що не запрошують. Натомість — максимально підсилять її обороноздатність.

Між тим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, коли Україна може очікувати поставок літаків F-16. За його словами, це станеться лише на початку 2024 року.