6 зеніток Gepard та 10 лазерних прицілів для IRIS-T: як Німеччина підсилила українську ППО
Серед військового спорядження, яке вже отримали Сили оборони — додаткові засоби протиповітряної оборони, які допоможуть захиститися від дронів та ракет армії РФ.
Україна отримала новий пакет військової допомоги від Бундесверу — Збройних сил Німеччини. ЗСУ отримали додаткові самохідні зенітні установки Gepard, додаткові пристосування для систем ППО Iris-T SLM, а також десятки тисяч снарядів різних калібрів та призначення. Інформацію оприлюднено пресслужбою Бундесверу.
У дописі пресслужби не вказана вартість військового спорядження, який надала Німеччина в останньому пакеті. Однак зазначено, що це спорядження для ППО, яке збиватиме дрони-камікадзе та крилаті ракети ЗС РФ, снаряди калібру 155 мм — звичайні та димові, важка техніка, призначена для наведення переправ.
Спорядження для ППО:
- самохідні зенітні установки Gepard — 6 шт.;
- лазерні приціли для Iris-T SLM — 10 шт.;
- пункти керування вогнем Iris-T SLM — 10 шт.
Артилерійські снаряди:
- снаряди калібру 155 мм — 3 230 шт.;
- снаряди калібру 155 мм димові — 1184 шт.
Патрони та запчастини:
- патрони — 24192 шт.;
- комплекти запасних частин для дрона VECTOR — 2 шт.
Важка військова техніка:
- мостоукладальний танк BEAVER — 1 шт.;
- мости для мостоукладального танку BEAVER — 5 шт.
Засоби для патрулювання і логістики:
- машини для патрулювання кордону — 5 шт.;
- сідельний тягач 8х8 HX81 — 1 шт.;
- напівпричепи — 4 шт.
Зазначимо, Німеччина також планувала збудувати центр з ремонту танків Leopard та території Польщі. Втім 12 липня ЗМІ повідомили, що від ідеї відмовились. Причина, як припускають джерела медійників — завищені цінові вимоги польської сторони.
Між тим 13 травня німецький уряд повідомив, скільки коштуватиме пакет допомоги, який отримає незабаром України. Тоді урядовці називали число у 2,7 млрд євро.
Нагадуємо, напередодні — 12 липня — завершився саміт НАТО у Вільнюсі. Україна так і не отримала запрошення на вступ до Альянсу — саме таку позицію мала Німеччина за кілька днів до зібрання.
Одна за підсумками наради країн-членів НАТО нарешті вирішилось питання з літаками F-16: у серпні в Румунії почнуть навчання українські пілоти.