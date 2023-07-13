Винахідники із ЗСУ тестують наземні дрони з мінами в Київській області, — ЗМІ (фото)

Винахідник і ексвійськовослужбовець Євген Гнатюк разом із колегами тестував протитанкові міни на дистанційно керованих засобах пересування.

Колишні військовослужбовці проводять тестування наземних дронів у Київській області. Про це повідомляє Sky News.

Винахідник та ексвійськовослужбовець Сил оборони України Євген Гнатюк разом із колегами розміщав протитанкові міни на керований дистанційно засіб пересування під час тестування в польових умовах.

Тестування наземних дронів Тестування наземних дронів Тестування наземних дронів

Нагадаємо, що український дрон знищив "око мордора" на Херсонському напрямку. ЗСУ спопелили "Муром-П" російських військ. Про це 13 липня розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі. ЗС РФ розгорнули комплекс дальнього візуального спостереження і відстежували переміщення українських сил 24/7.

Іноді українським військам вдавалося ліквідувати одразу кілька таких систем. Як у випадку з атакою, що провели військовослужбовці підрозділу "Крила" військової розвідки за допомогою дронів-камікадзе. Тоді було знищено чотири "Муроми". Про це повідомив заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін 13 липня.

Зі свого боку, напередодні, 12 липня, ЗМІ повідомили, що Народно-визвольна армія Китаю випробувала морські дрони для боротьби з мінами і готується до потенційного протистояння з американськими військами.