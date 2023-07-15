Ракети GMLRS влучили в ціль: ЗСУ знищили колону гаубиць і вантажівок морпіхів РФ (фото)

Окупанти їхали біля Новомихайлівки Запорізької області. Внаслідок атаки по колоні гаубиць Д-30 і вантажівок із боєкомплектом загинули морпіхи-дагестанці.

Українські військові вразили колону ворожої техніки, яка складалася з гаубиць і вантажівок. Наслідки ударів показав нардеп від "Слуги народу", заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

За його даними, у ціль влучили ракети GMLRS у районі населеного пункту Новомихайлівка Запорізької області. Техніка належала підрозділам Каспійської морської піхоти ЗС РФ.

Наслідки потрапляння ракет для окупантів дуже плачевні, зауважив Мисягін.

Унаслідок атаки загинули морпіхи з Дагестану

На кадрах видно спалені дві гаубиці та дві вантажівки. На землі присутні снаряди та фрагменти тіл російських загарбників.

Український Telegram-канал "In Factum" уточнює, що колона військової техніки переважно складалася з гаубиць Д-30 і вантажівок із боєкомплектом і особовим складом.

Автор відео говорить про загиблих каспійських морпіхів дагестанців. Ймовірно, йдеться про 177-й полк морської піхоти з міста Каспійськ, ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 10 липня бійці 27-ї Печерської бригади НГУ знищили російський танк Т-90М "Прорив". Українська аеророзвідка помітила ворожу техніку.

Учасники партизанського руху "АТЕШ" раніше розповідали про перекидання радянського ЗРК "С-60" до Євпаторії. Його гармати АЗП-57 калібру 57 мм розробили в середині 1940-х років.