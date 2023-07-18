Зеленський підписав закон про право на демобілізацію: хто може звільнитися з армії

В Україні розширили перелік громадян, які мають право на дострокову демобілізацію під час воєнного стану.

У вівторок, 18 липня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що передбачає розширення списку категорій громадян, які можуть звільнитися з військової служби під час воєнного стану. Про це йдеться на офіційному урядовому порталі.

Згідно зі згаданим законом, додатковою підставою звільнення з армії під час воєнного стану є наявність близьких родичів, які загинули або пропали безвісти, під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України.

Автори документа уточнюють, що до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, а також рідні (повнорідні, неповнорідні) брати і сестри.

У яких випадках можна достроково розірвати контракт

Згідно зі ст. 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", українські військовослужбовці можуть достроково розірвати контракт у таких випадках:

досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі; отримання висновку ЛКК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; набрання чинності обвинувальним вироком суду, який призначив покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, або позбавлення військового звання; наявність сімейних обставин та інших поважних причин.

Нагадаємо, що 28 березня на сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроєкту, який пропонує право на демобілізацію після 18 місяців служби. Також у законопроєкті пропонується запровадити відстрочку від призову на військову службу на п'ять років для тих, хто був демобілізований і відслужив максимальний строк за призовом під час мобілізації.

Ми також писали про те, кого з українців можуть призвати в армію в першу чергу. Як зазначив начальник Харківського ТЦК і СП Володимир Арап, зараз до лав армії потрібні українці зі знанням іноземних мов, зокрема англійської, німецької та французької.