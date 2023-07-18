"Українська Атлантида": вчені розповіли про знахідки на дні Каховського водосховища (відео)

За свідченнями вчених, вони виявили на дні водосховища історичні артефакти, яким 300-500 років. Тепер змагаються у швидкості з "чорними археологами", які намагаються їх відшукати й продати.

Після підриву Каховської ГЕС на березі та на відмілинах Дніпра виявили історичні артефакти часів Запорізької Січі та більш ранніх часів. Українські вчені почали досліджувати козацький човен і монастирські печери, які опинилися на дні внаслідок затоплення Великого Лугу. Про знахідки, які виявили вчені, розповіла російська служба ВВС.

Агенція назвала знахідки на дні Каховського водосховища "українською Атлантидою". Вказується, що "Атлантиду" затопило 70 років тому — тоді радянська влада збудувала греблю. Під водою опинилися близько 90 сіл, а також 50 історичних пам'яток, які вчені не встигли дослідити. Раніше тут розташовувався так званий Великий Луг — місцевість із кількома Січами, навколо яких хазяйнували козаки.

На відео, створеному агенцією, можна побачити такі артефакти:

козацький човен віком 300-500 років;

Козацький човен

монастирські печери;

Монастирські печери

рештки залізничного мосту, який з'єднував острів Хортицю з берегом;

Залізничний міст на Хортицю

уламки затонулої баржі з зерном.

Затонула баржа з зерном

Зазначається, що на березі зараз працюють учені разом із правоохоронцями. Правоохоронці оберігають місцевість від чорних археологів, які зазіхають на предмети старовини: відшукують їх і продають на чорному ринку старожитностей.

Кілька слів на відео говорить міністр культури Олександр Ткаченко: "Впевнений, у нас буде час провести дослідження після того, як ми проженемо росіян із лівого берега. Було б історично правильно зберегти Великий Луг у тій формі, яким він був у давні часи".

Однак чиновник зазначив, що екологи стверджують: не можна відмовлятися від екосистеми, яка сформувалася протягом останніх 70 років. Тому дамбу ГЕС, найімовірніше, відновлять, і часу на порятунок артефактів є лише до перемоги.

Що відшукали на берегах Каховського водосховища після підриву ГЕС

Нагадуємо, Росія вчинила теракт на Каховській ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року. Окупанти підірвали вибухівку, внаслідок чого дамбу було повністю зруйновано, і кілька тисяч тонн води ринулися вниз по Дніпру.

Внаслідок підйому води на кілька метрів населені пункти по обидва боки Дніпра було затоплено. Українська влада почала евакуацію з Правобережжя. Натомість на Лівобережжі росіяни заважали порятунку людей: громадяни гинули, не в змозі врятуватися.

Зараз Лівобережжя Херсонщини перебуває під контролем ЗС РФ. Утім бійцям ЗСУ вдається дістати до баз окупантів: наприклад, днями влучили по яхт-клубу під Олешками, звідки російські підрозділи намагалися підібратись до Антонівського мосту.