Росіяни відмовляються воювати і здаються через проблеми ЗС РФ на півдні України, — ISW

За словами американських аналітиків, командування ЗС РФ не розв'язало ті проблеми, про які говорив генерал Іван Попов. Тому в росіян дедалі менше мотивації битися

Російські окупанти продовжують повідомляти про проблеми з логістикою на окупованих територіях Півдня України, на що раніше скаржився командувач 58 загальновійськової армії РФ на Запорізькому напрямку генерал-майор Іван Попов перед своїм звільненням. Про це повідомляють аналітики з американського Інституту дослідження війни (ISW).

У новому звіті від 18 липня йдеться, що ті проблеми, про які говорив генерал Попов, знятий нещодавно Міністерством оборони з посади, досі впливають на російських військових.

Повідомляється, що Сили оборони України проводять операції, щоб виснажити російські війська на півдні, щоб вони не могли утримувати позиції під час контрнаступу ЗСУ. Ба більше, командування ЗС РФ не розв'язало проблеми ротації сил.

Ба більше, як зазначили аналітики, у РФ поширюють повідомлення, що на Запорізькому напрямку в полон до ЗСУ здаються цілі штурмові групи росіян чисельністю до взводу.

"Постійні проблеми з логістикою та операціями Росії на півдні України, можливо, сприяли нездатності або небажанню цих сил битися і повідомленням про подальшу капітуляцію". — заявили аналітики.

Нагадаємо, що 13 липня ЗМІ повідомляли, що командувача армії ПВО генерала Івана Попова відсторонили. За даними журналістів, генерал-майора Івана Попова відсторонено від командування 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу через те, що він повідомив про загибель і каліцтва солдатів РФ від ударів української артилерії.

Проблеми російських військ, про які розповів згодом відсторонений генерал-майор Іван Попов:

відсутність контрбатарейної боротьби;

відсутність станцій артророзвідки;

загибель і каліцтва від ударів артилерії ЗСУ.

Зазначимо, що, як говорив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, Україна ще не використала всю бойову міць у контрнаступі ЗСУ. За його словами, українські військові просуваються повільно через мінні поля. Командування береже життя військовослужбовців, а тому уповільнення — це нормально.