Формує поле бою: Залужний готується до звільнення Криму, — полковник ЗСУ (відео)

На думку полковника Романа Світана, генерал Залужний формує плацдарм для деокупації Криму — так роблять за місяць до того, як зайти на цей плацдарм.

Полковник ЗСУ та льотчик-випробувач Роман Світан пояснив, що означають вибухи в Криму, які лунають кілька днів поспіль. На його думку, вибухи підтверджують вислови Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного щодо звільнення півострова. Про це полковник розповів у прямому ефірі "Радіо НВ".

За словами Світана, українські безпілотники вже давно шукали шляхи до військового складу ЗС РФ, розташованого західніше Керчі. При цьому зазначив, що пора визнати — то було не куріння у забороненому місці й не підпал: "Це робота наших дальніх засобів ураження".

Про використання цих засобів свідчать три інциденти, які останнім часом стались в Криму. Зокрема, полковник згадав про удар по Кримському мосту 17 липня. Також повідомив, що днями відбулась масована атака 30 безпілотників по об'єктах ЗС РФ на півострові. І ось сьогодні — ще одне вдале влучання.

Світан впевнений, що ця низка ударів говорить про "формування поля бою" для звільнення Криму. Поле формує Головнокомандувач Залужний.

Полковник також пояснив, що в Криму є ще достатньо цілей для ураження — на його думку, їх близько 150. Потенційні "точки докладання зусиль" — "склади, паливо-приймачі, пункти зберігання техніки, місця зосередження особового складу".

Між тим удари по військових об'єктах ЗС РФ в Криму мало вплине на боєздатність частин, які воюють на півдні України, стверджує Світан. Саме тому він називає цей процес "формуванням поля бою". На його думку, подібне формування "починається за місяць до самого заходу".

Отже, резюмує полковник ЗСУ, для жителів Криму пролунав "дзвіночок" — їм потрібно бути напоготові.

Зазначимо, кілька днів тому Валерій Залужний в інтерв'ю виданню WP заявив, що звільнить Кримський півострів. При цьому запевнив, що його не зупинять заперечення західних партнерів України, які можуть побоюватись наслідків.

Що ж до кількості потенційних цілей на Кримському півострові, то їх підрахувало видання "Радіо Свобода". Зокрема, створено карту військових об'єктів в Криму, на якій позначено 232 точки.

Нагадуємо, 19 липня на одному з військових складів ЗС РФ почали детонувати боєприпаси. При цьому експерти припускають, що це наслідок удару ракети Storm Shadow. Місце поді — східна частина Криму неподалік від Керчі.

Напередодні — 18 липня — було гучно неподалік від Феодосії — міста західніше Керчі за кілька кілометрів від полігону, який вибухнув 19 липня. Місцеві жителі зауважили у небі слід ракети ППО, а партизанський рух "Атеш" натякнув, що стало зрозуміло, де ППО ховається.