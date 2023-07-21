Точкові удари: як працюють розрахунки ударних БПЛА десантників на Донеччині (фото)

Українські оператори ЗСУ мають на озброєнні дрони-камікадзе та FPV-дрони. Вони допомагають бійцям знищувати російські цілі.

Бійці 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади виконують бойові завдання на одному з напрямків у Донецькій області. В складі бригади є підрозділ з дронами-камікадзе та FPV-дронами. Їхню роботу описали в репортажі АрміяInform.

Десантники в роті ударних БПЛА мають різні види дронів.

"В основному ми працюємо з FPV-дронами та дронами-камікадзе. У нас є спеціальні окуляри, які дозволяють нам бачити все через камеру, яка знаходиться на дроні. Робота з таким типом безпілотників потребує високої кваліфікації у керуванні, адже оператор повністю контролює рух коптера", — пояснює оператор Євген.

На бойових виходах оператори БПЛА працюють трійками Фото: АрміяInform

Військовий додає, що під час бойових виходів вони працюють трійкою: головний оператор керує БПЛА, другий споряджає БПЛА боєприпасом, а командир керує та знаходиться на постійному звʼязку з командуванням й розвідниками. Інший пілот Всеволод каже, що цілями для них служать бліндажі, опорні пункти, техніка та позиції окупантів. В арсеналі десантників є й багаторазові дрони.

"Одні використовуємо одноразово, але є і багаторазові носії "подарунків" окупантам. росіяни у цьому плані відстали від нас, адже ми, наче снайпери, з повітря підлітаємо, кидаємо снаряд точково за переданими координатами і завдаємо суттєвого вогневого ураження, — каже Всеволод.

Фото: АрміяInform

Щоб навчитись керувати FPV-дроном потрібно пройти місячний курс підготовки, який передбачає підготовку на спеціальному симуляторі. Також треба мати великий досвід нальотів на менших дронах-камікадзе.

Нагадаємо, 20 липня ЗСУ показали, як українські бійці за допомогою дрона знищили російський танк Т-90 під Бахмутом.

19 липня волонтери повідомили, що в Україні зʼявиться більше операторів морських дронів.