Обстріли "Оніксами": чи є в Україні засоби для протидії протикорабельним ракетам (фото)

Ракета летить швидко та на низькій висоті, що ускладнює її виявлення, тому для ефективного перехоплення необхідні комплекси по типу Patriot.

Російські війська почали використовувати протикорабельні ракети з берегових ракетних комплексів "Бастіон" для ударів по півдню України. У Defense Express розбирались, чи є ефективна протидія проти ракет "Онікс".

Окупанти почали використовувати протикорабельні ракети П-800 "Онікс", які можуть уражати наземні цілі на високій швидкості близько 2448 км/год та мають бойову частину 200 кг. Траєкторія польоту відбувається за комбінованою траєкторією. На початку польоту ракета летить на висоті 14-15 км, а при наближені до цілі вона знижується на 5-7 метрів від поверхні. При цьому дальність польоту ракети становить до 300 км, якщо весь політ буде на низькій висоті, то дальність зменшується до 120 км. Але оновлена версія ракети "Онікс-М" має заявлену дальність вже у 800 км.

Онікс-М має дальність до 800 км

Система наведення ракети на кінцевій ділянці здійснюється радіолокаційною головкою самонаведення, але є можливість ураження за заздалегідь вкладеними координатами. У виданні "Онікс" називають класичною протикорабельною ракетою, але з високою швидкістю польоту, що її відрізняє від Х-35, Harpoon чи "Нетуна".

Чи можливо перехопити "Онікс"?

З початку повномасштабної війни РФ лише епізодично використовувала "Онікс". У червні 2022 року ЗСУ рапортували про перехоплення 8 ракет "Онікс", потім їх використовували в грудні 2022 року і ракети теж були перехоплені. Але у липні 2022 року у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ зазначили, що така ціль, як П-800 "Онікс" є надзвичайно складною для української протиповітряної оборони. Місяцем пізніше було заявлено, що Україна не може збивати "Онікси", для перехоплення треба ЗРК Patriot або SAMP/T.

Боєголовка ракети Онікс

Проте у виданні зазначають, що П-800 можна збити з курсу не тільки протиракетою, але й за допомогою засобами РЕБ. Тому Україна збиває їх з цілі і таким чином, про що заявляв речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Проте РФ могла модернізувати ракети.

Найефективнішим способом буде знищення самого "Бастіону", але він має мобільну базу, тому вікно для ураження є дуже коротким.

Нагадаємо, 21 липня ЗС РФ завдали ракетних ударів по Одеській і Чернігівській областях прогриміли вибухи. У напрямку Одесу були застосовані ракети "Онікс".

20 липня Ігнат заявив, чому ЗСУ не можуть збити ракети "Онікс" і Х-22.