Захищена кабіна та дальність стрільби: артилеристи ЗСУ оцінили оновлену "Богдану" (відео)

Бійці відзначають броньовану кабіну з кріслами, що поглинають енергію вибуху, а також велику дальність стрільби гарматою натівського калібру.

Артилеристи 1-ї бригади спеціального призначення імені Івана Богуна поділились досвідом застосування української САУ 2С22 "Богдана". Про це повідомляє пресслужба бригади в YouTube.

Українськ військові зазначають, що кабіна машини не передбачена для дальніх поїздок, але з точки зору безпеки — все зроблено для того, щоб при підриві на міні екіпаж машини вижив. Кабіна "Богдани" на новому шасі броньована, а спеціальні сидіння поглинають енергію вибуху.

На "Мілітарному" додають, що таку оцінку військові озвучили не просто так. Кабіну виготовляє компанія "Українська бронетехніка", яка має широкий досвід створення броньованих машин із захистом від мін. До того ж кабіна оновленої "Богдани" схожа на броньовик "Варта", але з певними відозмінами.

"Сьогодні у нас було перше бойове хрещення саме навісною стрільбою на 32 кілометри. Випустили п’ять снарядів з повним зарядом [пороху], дуже кучно в ціль. Перший – пристрілочний з холодного ствола, другий – корегувальний. Перші два "лягли" з розльотом у 100 метрів, а останні три – на відстані 20 метрів один від одного", — розповів про точність артилерист "Мєля".

Максимальна дальність САУ складає 42 кілометри, додав боєць. Скоріш за все, для цього потрібні боєприпаси з донним газогенератором. Перевага 155-мм калібру полягає в тому, що натівські боєприпаси можна швидше отримати. При тому на "Богдані" досі немає досилача, який би досилав снаряд до камори.

На пульті керування видно, що САУ досі не має досилача

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що САУ "Богдана" офіційно прийнята на озброєння української армії. 7 липня ЗСУ показали оновлену САУ "Богдана" в бою