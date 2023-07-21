Був на допиті: суд у Москві обере запобіжний захід Гіркіну за "екстремізм", — ЗМІ (відео)

Колишнього ватажка бойовиків "ДНР" доставили в Міщанський суд Москви. Імовірно, слідчі проситимуть для нього запобіжний захід, не пов'язаний з арештом.

Сьогодні московський суд має обрати запобіжний захід колишньому ватажку бойовиків Ігорю Гіркіну-Стрєлкову за підозрою в екстремізмі. До цього він перебував на допиті. Про це повідомляють у Telegram-каналі "112", який, за даними "Радіо свобода", пов'язаний із російськими силовиками.

За інформацією джерела російських"Ведомостей", близького до слідства, може йтися про підписку про невиїзд. Зараз Ігор Гіркін перебуває в Міщанському суді Москви. Відео, на якому ймовірно їде машина зі Стрєлковим, опублікували в Telegram-каналі Baza.

Що відомо про затримання Гіркіна

Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили про затримання Гіркіна-Стрєлкова. Правоохоронці забрали його з дому близько полудня, де провели обшук. Дружина колишнього ватажка бойовиків повідомила, що, імовірно, Гіркіну висунуто обвинувачення за ст. 282.1 КК РФ (Організація екстремістського співтовариства).

Вона також зазначила, що не знає, де саме перебуває її чоловік, оскільки на зв'язок він не виходив.

За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер" Дмитра Петровського. Він повідомив, що за кілька днів до того, що сталося, написав заяву в російську генпрокуратуру, в якій звинуватив екс-ватажка проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна в розтраті донатів, зібраних на потреби окупаційних військ.

За словами Петровського, останньою краплею для нього стали висловлювання Гіркіна на адресу президента РФ Путіна, які він вважає "злочином".

У ГУР України також відреагували на затримання Гіркіна. За словами представника української розвідки Андрія Юсова, "Гіркін домовився", а в Кремлі триває активне протистояння різних груп впливу, яке більше неможливо приховувати після невдалого заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

У березні екс-ватажок бойовиків "ДНР" розкритикував політику президента РФ Володимира Путіна і порадив йому "заткнуться", щоб країні не було соромно за такого лідера.

Фокус писав 2 квітня, що колишній лідер донецьких бойовиків Гіркін створив "Клуб розсерджених патріотів", який, за його словами, має захопити владу в РФ, якщо Кремль оголосить про поразку у війні з Україною.

Також Фокус повідомляв 21 липня, що Гіркін розповів про розгром батальйону "Алга" під Вугледаром.