Молитва на смерть та відчай: бійці ЗСУ знайшли молитовник Охлобистіна в окопах ЗС РФ (відео)

На відео видно, на що сподівались російські солдати в окопах на Запоріжжі — на молитовник, випущений актором та пропагандистом Охлобистіним.

Російські солдати на лінії фронту моляться, використовуючи книгу актора та екссвященника УПЦ МП Івана Охлобистіна. Спеціальний молитовник бійці ЗСУ знайшли на позиціях, які покинули окупанти. Відео опубліковано у Telegram-каналі журналіста Юрія Бутусова.

Бутусов показує фрагмент відео, знятого бійцем 47 ОМБр ЗСУ. У кадр потрапляє обкладинка молитовника, яким "рятувались" солдати ЗС РФ — це "Молитвослов Івана Охлобистіна". Боєць дивується, які несподівані речі можна знайти у російських солдатів.

У мережі можна знайти інформацію про книгу, виявлену на покинутих росіянами позиціях. "Молитвослов" Охлобистіна містить близько сотні молитов на 144 або 288 сторінках (залежно від формату). Вартість такої літератури — 540-650 руб. (172-195 грн). Є й дешевший варіант — за 54 руб. (16 грн) — у мініформаті.

На сторінках молитовника росіянин, перебуваючи в окопі та під обстрілами касетних боєприпасів ЗСУ, міг би молитись, наприклад, на наступні теми: "в пошуках смерті" (на ст. 50), молитва в години відчаю (на стор. 53) або "молитва про Русь" (на стор. 63). Також йому могли б стати у пригоді молитви на тему депресії, алкоголізму, покращення зору або від глухоти (стор. 75-80).

Про що слід молитись росіянам, на думку Охлобистіна

Зазначимо, у мережі можна знайти Telegram-канал 47 бригади. У каналі бійці виклали повне відео, зняте на позиціях ЗС РФ, звідки українські військові вибили окупантів. Також вказується, що події відбулись на Запорізькому відтинку фронту.

Автори допису не вказують точне місце, де знайшли молитовник на відбитих у росіян позиціях. Однак можна зорієнтуватись, глянувши останній звіт Генштабу ЗСУ. Зокрема, у звіті вказано, що Сили оборони вигнали ворога на двох ділянках на Запоріжжі.

Лінія фронту на Запоріжжі старом на вечір 21 липня 2023 року

Іван Охлобистін — російський актор та прихильник президента РФ Володимира Путіна. Чоловік в перервах між зйомками та виступами на підтримку очільника Кремля встиг попрацювати священником УПЦ МП. Також удавав, що хоче потрапити на фронт. Під час одного з пропагандистських мітингів він вигукнув гасло опричників "Гойда!" — ним інколи супроводжують "успіхи" росіян на лінії фронту в Україні.

Нагадуємо, напередодні, 20 липня, під Москвою безпілотник приземлився на лікувальний заклад Міноборони РФ. Безпілотник влучив у дах, не завдав особливої шкоди. Однак варто зважити на те, що від точки удару до Кремля — 50 км, а до кордону з Україною — близько 450 км.

Між тим кількома днями раніше почало палахкотіти та детонувати на складі БК армії РФ в Криму. Полковник ЗСУ Роман Світан вважає, що ці вибухи, а також низка інших — на Кримському мосту та в інших точках — свідчить про підготовку плацдарму для звільнення півострова Крим від росіян.