У ПАР погодилися заарештувати Путіна, якщо він коли-небудь приїде в країну

ПАР ратифікувала Римський статут, а тому юридично зобов'язана затримати Путіна за ордером МКС і направити до Гааги, якщо той приїде в країну. Однак офіційна влада намагалася ухилитися від виконання зобов'язань.

Уряд ПАР офіційно звернувся до Міжнародного кримінального суду по ордер на арешт президента РФ Путіна в разі, якщо той прибуде в країну. Про це повідомила опозиційна партія "Демократичний альянс".

У заяві йдеться про те, що національний прокурор Південної Африки отримала офіційний запит від Міністерства юстиції та конституційного розвитку про видачу ордера на арешт президента РФ.

"Цей факт був підтверджений у наказі, виданому сьогодні вранці Високим судом Гаутенга у справі окружного прокурора, щоб змусити уряд Південної Африки виконати свої зобов'язання щодо арешту Путіна", — повідомили політики.

Суд також постановив, що генеральний директор Департаменту юстиції та конституційного розвитку має сплатити судові витрати окружного прокурора у цій справі.

Оскільки ПАР ратифікувала Римський статут, вона зобов'язана виконувати вимоги МКС. Однак офіційна влада країни в особі президента Сиріла Рамафоси намагалася ухилитися від виконання зобов'язань і вела переговори з російською стороною в пошуках законних варіантів не виконувати рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна. Тим паче що представники Кремля дали зрозуміти, що розцінюватимуть такі дії як оголошення війни.

ЗМІ також писали 14 липня, що в ПАР хотіли б, щоб Путін не їхав на саміт БРІКС.

При цьому Путін нібито дуже хотів відвідати захід у Йоганнесберзі. Тому африканська влада розглядала варіанти, як уникнути його арешту. Нібито президенту РФ могли надати дипломатичний імунітет на час відвідування саміту БРІКС у серпні в Йоганнесбурзі, однак після виходу Росії із зернової угоди рішення змінилися.

19 липня стало відомо, що Путін відмовився брати участь у саміті в Йоганнесберзі. Водночас у Кремлі пояснили, що глава РФ не полетить до ПАР, оскільки, на думку російських пропагандистів, Великобританія і США можуть збити його літак.