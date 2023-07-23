Вслід за племінником: на Херсонщині підірвали будинок топколаборанта Журавка, — ЗМІ (фото)

Георгій Журавко — призначений російськими загарбниками "мер" Олешків. Приблизно рік тому ліквідували його родича — також колаборанта Олексія Журавка.

У місті Олешки в Херсонській області знищили будинок місцевого колаборанта Георгія Журавка. Про це 23 липня повідомили у виданні "Мост".

Інцидент стався на вулиці Крилова, де за даними реєстру зареєстрована земельна ділянка та нерухомість Журавка. За інформацією медіа, будинок підірвали ввечері 22 липня. Чи перебував зрадник вдома в момент вибуху — наразі невідомо.

Фото: Мост Фото: Мост

У медіа підкреслили, що Георгій Журавко — рідний дядько також колаборанта Олексія Журавка, ліквідованого ще у вересні минулого року. У травні 2022 року російські окупанти призначили його "міським головою" міста.

Раніше Журавко обіймав посаду директора КП "Олешки", а також балотувався на парламентські вибори у 2019 році та місцеві вибори у 2020 році.

Нагадаємо, за даними пропагандистських ЗМІ, Олексій Журавко загинув внаслідок обстрілу готелю у Херсоні снарядами HIMARS 25 вересня 2022 року. Колишній нардеп від "Партії регіонів" напередодні приїхав в Олешки та голосував на незаконному референдумі за включення Херсонської області до складу РФ.

Нещодавно у Миколаївській області співробітники СБУ затримали колаборанта, що водив односельців на "розстріли" під час тимчасової окупації. Також він допомагав викрадати патріотів, яких пізніше катували.