Українська САУ "Богдана" отримала чеське шасі Tatra (фото)

Артустановка вже пішла в серію, в українській армії є щонайменше 4 "Богдани" з трьома різними шасі.

155-мм самохідна артустановка "Богдана" отримала чеське шасі Tatra T815-7 з колісною формулою 8х8. Про це повідомляє Мілітарний.

Стало відомо, що 1-ша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна має на озброєнні САУ "Богдана" на чеському шасі. Оновлену "Богдану" представили на виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі, під час якої показали одразу декілька версій артустановки.

Tatra T815-7

Відомо, що Tatra T815-7 вже використовується в українській армії. Чеське шасі використовується на РСЗВ "Буревій", "Нептун", а також на французькій САУ Caesar. Як додають у виданні, САУ "Богдана" на чеському шасі є "Богданою 3.0". Версія 2.0 базується на шасі МАЗ-6317, а 1.0 — це базова версія "Богдани" на українському шасі КрАЗ, яке викликало критику у Міноборони під час державних випробувань.

Відтак в ЗСУ є щонайменше 4 САУ "Богдана":

на базі "КрАЗ";

2 машини на базі МАЗ-6317 з бронекабіною "Українська бронетехніка";

на базі Tatra T815-7.

Проте наразі всіх їх обʼєднує, що на машині немає досилача. Це означає, що боєприпаси завантажуються в казенну частину ствола вручну. На нових версіях є пульт керування механізм заряджання, що може означати, що досилач все ж встановлять в машину.

Нагадаємо, 21 липня ЗМІ повідомили, що українську САУ "Богдана" офіційно прийняли на озброєння української армії за скороченою процедурою.

25 червня українська САУ відстрілялась американським високоточним снарядом Excalibur.