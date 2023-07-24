"Відбили штурм": у бригаді "Рубіж" показали, як палять російські танки (відео)

Безрезультатний штурм ЗС РФ на неназваному напрямі закінчився знищеними машинами.

Українські військові відбили штурм російських окупантів. Відео з фронту 24 липня поділилась у соцмережах пресслужба батальйону "Свобода" бригади Національної гвардії України "Рубіж", яка є частиною "Гвардії наступу".

"Знов відбили ворожий штурм. Поки ще не можемо показати більше деталей та результатів, але згодом ви про все дізнаєтеся", — заявили воїни.

На відео можна побачити, як горить техніка ЗС РФ на неназваній ділянці передової.

Кадри, оприлюднені батальйоном "Свобода"

Нагадаємо, аеророзвідники підрозділу "Сови" 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили російський БТР, залишений загарбниками на полі бою. Виявити техніку захисникам допомогли безпілотники.

На одній з ділянок фронту Сили оборони застосували лазер, САУ Krab польського виробництва та вітчизняний комплекс ПТРК "Стугна" для ліквідації ворожого танку.

24 липня у Держприкордонслужбі показали, як бійці нищать техніку ЗС РФ за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin. Воїни влучили точно у ціль на неназваному напрямі.

Тим часом російські військові поділилися, що на їхні позиції впав високотехнологічний безпілотник. Автор відео не зрозумів, що тримає в руках, та назвав БПЛА "цікавою штукою". У ЗМІ зазначили, що дрон міг впасти на позиції ЗС РФ випадково — під час грози.