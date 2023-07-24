Атака БПЛА триває: у Москві впав ще один безпілотник, — росЗМІ

За словами анонімного джерела російських журналістів, дрон вертолітного типу впав біля приватного будинку. Влада столиці Росії та екстрені служби не стали коментувати інцидент.

У поселенні Первомайське Нової Москви (територія, приєднана до Москви) біля приватного будинку впав безпілотник вертолітного типу. Про це повідомляє російське видання "РІА Новини" з посиланням на джерела в екстрених службах РФ.

Згідно із заявою анонімного джерела, дрон звалився біля приватного домоволодіння на вулиці Леніна.

Повідомляється, що БПЛА був без вибухового пристрою. Постраждалих і пошкоджень немає.

Російські силовики вилучили БПЛА.

Варто зазначити, що мер Москви Сергій Собянін та Головне управління МНС Росії в Московській області ніяк не коментували інцидент.

Атака дронів на Москву

Уранці 24 липня сталася серія атак дронів у Москві, де пролунали вибухи біля будівлі Міністерства оборони Росії, офісу "Леруа Мерлен" та інших об'єктів.

Цього ж дня представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Юрій Юсов прокоментував цей інцидент. За його словами, режим президента РФ Володимира Путіна не має повного контролю навіть над повітряним простором у столиці Росії.

Також 24 липня в російському МЗС розцінили атаки як використання "терористичних методів" і залякування мирних жителів.