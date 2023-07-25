Зіпсував репутацію: в ISW пояснили, навіщо Путін виправдовується через вихід із зернової угоди

За словами аналітиків, Путін хоче пом'якшити шкоду, завдану позиціям Російської Федерації в Африці та його власній репутації.

Президент Росії Володимир Путін написав статтю про вихід із зернової угоди, щоб виправдатися перед країнами-партнерами Африки. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 24 липня йдеться про те, що Путін хоче пом'якшити шкоду, завдану позиціям Російської Федерації в Африці та його власній репутації. Зазначається, що шкоди репутації завдав не тільки вихід із чорноморської ініціативи, а й атаки по українських портах в Одеській області, а також рішення не відвідувати саміт БРІКС у ПАР у серпні.

"У своїй статті Путін позначив цілі РФ щодо встановлення партнерських відносин з Африкою і закликав до продовження "традиційно тісного співробітництва на світовій арені", — зазначили аналітики у звіті.

За словами експертів, очільник Кремля у статті також заявив про важливість поставок продовольства для підтримання політичної стабільності в країнах Африки. Звичайно ж, він звинуватив "колективний Захід" у використанні зернової ініціативи у власних інтересах.

У звіті зазначили, що багато країн Африки залежать від поставок зерна з України.

"Путін також, імовірно, намагається пом'якшити втрачену вигоду і збентеження від неможливості особисто взяти участь у саміті БРІКС у Південній Африці через ордер на арешт, виданий МКС", — ідеться у звіті.

Нагадаємо, що 24 липня стало відомо, що Путін заявив, що Росія вийшла із "зернової угоди", оскільки вона не виправдала свого гуманітарного призначення. Він зазначив, що Росія взяла участь у "зерновій угоді" через турботу і благо для Африки, адже "угода" була націлена "на забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зниження загроз голоду і допомогу найбіднішим країнам Африки, Азії та Латинської Америки".

Нагадаємо, 18 травня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що "зернова угода" не повинна задовольняти будь-які потреби Росії.

20 липня виконавчий директор Центру гуманітарного діалогу Девід Гарланд розповів, що на цьому етапі Росію буде важко повернути до "угоди".