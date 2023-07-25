В Туреччині показали нову 30-мм гармату Venom LR: на що вона здатна

Для створення гармати турецька компанія придбала одного з найбільших виробників зброї у Великій Британії AEI Systems.

На міжнародній виставці озброєння IDEF-23 турецька компанія CANiK представила гармату Venom LR калібром 30 мм. Про це повідомляє інформагентство Anadolu.

Нова гармата має стати універсальною зброєю для багатьох турецьких розробок — від транспортних засобів — до гелікоптерів та ударних безпілотників. Розробкою займалась турецька компанія CANiK, для цього вона викупила британську компанію AEI Systems.

Venom LR має калібр 30х113 мм, що має дозволити задовольнити потреби дружніх та союзницьких країн у гармат 30-мм калібру. Проте першочергово зброю готували для збройних сил Туреччини, бо все більше на полі бою зростає потреба в швидкострільних гарматах з невеликою віддачею.

Зазначається, що раніше 30х113 мм калібр використовувався лише на бойових авіаційних платформах, але зараз його розглядають в якості зброї найближчого майбутнього для наземних, морських та повітряних транспортних засобів.

Генеральний директор CANiK Джахит Утку Арал заявив, що придбання британської компанії є першим прикладом того, як турецький інвестор вкладає гроші в ліцензовану оборону компанію в Великій Британії. AEI Systems — це компанія, яка виробляє барабанні гармати. Це друге найбільше оборонне підприємство в Британії після BAE Systems.

Нагадаємо, 25 липня NAUDI повідомили, що Україна теж бере участь на виставці озброєнь в Туреччині.

24 липня в Туреччині показали новий зенітно-ракетний комплекс Burç з радіусом дії до 8 км.