Назавжди 22 роки: у боях за Донбас загинув молодий командир ЗСУ

Олександр Рицький був командиром протитанкового відділення взводу вогневої підтримки. Молодий військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку.

У боях на Донеччині загинув 22-річний військовослужбовець із села Бистричі Рівненської області Олександр Рицький. Про це повідомив заступник міського голови Березного Богдан Дроженець у Facebook.

Дроженець повідомив, що Рицький був командиром протитанкового відділення взводу вогневої підтримки. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання біля села Іванівське неподалік Бахмута.

Повідомляється, що у Рицького вдома залишилися мати, брат і сестра.

"Важко знайти такі слова, які змогли б зменшити душевний біль рідним і близьким. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати", — зазначив Дроженець.

Нагадаємо, що ЗС РФ обстріляли Костянтинівку вдень 24 липня. Місце удару — водойма, біля якої перебували сім'ї з дітьми. Росіяни застосували касетні боєприпаси, від яких постраждали дев'ять осіб. У перші години після події було відомо про сімох поранених і двох загиблих.

Потім стало відомо, що в Костянтинівці від касетних боєприпасів РФ померла ще одна дитина. За словами очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, медики впродовж доби рятували життя дитини, яка постраждала від удару касетними боєприпасами ЗС РФ — вона померла ввечері 25 липня.