Війна в Україні створює революцію у безпілотниках за допомогою ШІ, – WP

Через бойові дії Україна стала суперлабораторією, де інженери можуть створити продукт, протестувати його, а потім відправити одразу у військо.

Поява безпілотних літальних апаратів із підтримкою штучного інтелекту має великі перспективи для української армії. Про це повідомляє The Washington Post.

На відкритому випробувальному полі в сільській місцевості в Україні випробовують безпілотник. Після того, як БПЛА втрачає звʼязок з оператором через РЕБ замість того, щоб впасти, дрон пришвидшується й атакує ціль за допомогою бомби на борті. Все завдяки тому, що безпілотник має нове програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту. Він враховує наявність радіоелектронної боротьби в окупантів. Тому під час атак РЕБ він стабілізується й автоматично наводиться на попередньо обрану ціль, навіть якщо вона рухається.

Ударний дрон Punisher виробництва UA Dynamics запускається в випробувальний політ Фото: The Washington Post

Така технологія штучного інтелекту, яка розробляється все більшою кількістю українських компаній-виробників БПЛА, є одним із кількох інноваційних стрибків, які відбуваються на внутрішньому ринку безпілотних літальних апаратів, пишуть у виданні. Окрім цього безпілотники стають швидшими, вміють літати на більшу відстань, вантажність та інші характеристики, щоб атакувати важливі російські цілі. Зокрема у виданні пишуть, що саме дрон атакував Кримський міст.

Тестування електроніки в цеху та виробничому приміщенні виробника безпілотників Warbirds of Ukraine Фото: The Washington Post

Війна перетворила Україну на своєрідну суперлабораторію винаходів, яка приваблює інвестиції від бізнесменів, наприклад, колишнього виконавчого директора Google Еріка Шмідта. Понад 200 українських компаній, які займаються виробництвом безпілотників, зараз працюють рука об руку з військовими частинами на передовій, щоб налаштувати та вдосконалити засоби, щоб покращити їх здатність вбивати та слідкувати за ворогом.

Міноборони України поділилось технологіями РЕБ окупантів з виробниками БПЛА. Через цю особливість Україна має велику перевагу у світі, бо ніде на Заході не можна купити глушилки й тестувати їх для свого виробу. Окрім цього фідбек військових дозволяє швидко вносити корективи в БПЛА.

Нагадаємо, 25 липня у ЗМІ писали, що поліпшені дрони Punisher почнуть знищувати системи РЕБ російських військ.

Також повідомлялось, що український дрон Sirko запустили у серійне виробництво.